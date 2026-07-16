16 Luglio 2026: legge elettorale, Israele uccide una bambina e i genitori, Argentina in finale

16/07/2026 07:11:00

E' il 16 Luglio 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Oggi ci sarà il voto finale sulla legge elettorale detta Stabilicum. Ieri i meloniani per la prima volta hanno votato con i vannacciani su un emendamento per le preferenze (che però poi è stato bocciato)

• A Teheran è stato inaugurato un murale che raffigura Trump dentro una bara

• Droni ucraini hanno colpito venti navi russe nel Mar Nero

• Ieri von der Leyen era a Kiev, per l’11esima volta dall’invasione russa. Durante il punto stampa con Zelens’kyj sono scattati gli allarmi missilistici e si è dovuta precipitare nel rifugio antiaereo

• Una bambina di 6 anni e i suoi genitori sono stati uccisi da un attacco israeliano che ha colpito un condominio di Gaza

• La Camera Usa ha respinto una proposta che voleva tagliare gli aiuti a Israele (quasi la metà dei democratici aveva votato a favore)

• La corrispondente del New York Times per la Cina è stata espulsa dal Paese

• Nel riminese un uomo ha ucciso l’ex moglie, con la quale condivideva ancora la casa

• Il cantante Paolo Belli, che scrisse «Sotto questo sole bello pedalare sì», ha investito un pedone con la sua bici. L’uomo è morto in ospedale a Parma

• Il bocchettone di una piscina della riviera ligure ha trattenuto i capelli di una ragazzina di 13 anni che stava facendo il bagno, e che ora è molto grave in ospedale

• Nel modenese un uomo è morto nello scontro frontale tra la sua e un’altra auto. L’incidente è stato probabilmente concausato dal forte temporale

• La Cassazione ha confermato in via definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi a Mario Roggero, il gioielliere che uccise due rapinatori, e ai famigliari di Saman Abbas, che uccisero la ragazza pakistana e ne occultarono il corpo

• Oggi arriverà la sentenza di primo grado sul crollo del ponte Morandi di Genova. Ieri, per la prima volta dal 2018, da Autostrade per l’Italia si sono scusati per l’accaduto

• Ieri temporali e grandine si sono abbattuti sul Nord, mentre al Centro-Sud ha fatto molto caldo. Oggi sono 15 le città a bollino rosso. Domani atteso il picco delle temperature (che però dalla prossima settimana caleranno)

• Ai Mondiali l’Argentina ha battuto l’Inghilterra 2 a 1. Gol di Gordon per gli inglesi, e poi rimonta argentina con Fernandez e Lautaro. Domenica a New York finalissima Argentina-Spagna



• In Perù sono stati registrati 559 neonati con un nome ispirato al calciatore norvegese Erling Haaland

• Grazie al sindaco Mamdani, adesso New York offre un servizio di intrattenimento per bambini al fine di permettere ai genitori di passare una serata da soli

• Dal 2030 in Texas alcuni libri della Bibbia saranno parte del programma scolastico delle scuole pubbliche, frequentate da circa 5,5 milioni di studenti

• L’Assemblea Nazionale francese ha infine legalizzato il ricorso alla morte assistita (ma il premier Lecornu ha già detto che farà ricorso presso il Consiglio Costituzionale)

• Valditara ha difeso i liceali che avevano esposto uno striscione con scritto «l’Italia agli italiani»

• Il norvegese Søren Wærenskjold, 26 anni, ha vinto l’11esima tappa del Tour de France, la Vichy-Nevers di 161,3 chilometri

• Oggi nei cinema italiani esce l’atteso film di Christopher Nolan, l’Odissea (che dura ben 172 minuti). Ne parliamo qui.

• Michele Masneri è stato a pranzo al ristorante Cefalù di Lavitola, dove ha scoperto che la password del Wi-Fi è «oratadimare» tutto attaccato

• È morto il ristoratore Tony Fanara (79 anni), proprietario del Palermo di Los Angeles



Titoli

Corriere della sera: Legge elettorale, Meloni va avanti

la Repubblica: “Meloni ha fallito”

La Stampa: Voto, la sfida di Meloni

Il Sole 24 Ore: Investimenti, lo scatto dell’Europa

Il Messaggero: Preferenze, maggioranza divisa

Il Giornale: Da ora possiamo / scegliere il premier / Ma mancano / le preferenze

Avvenire: Corsa con ostacoli

Leggo: Uccise due ladri, 14 anni al gioielliere

Qn: Legge elettorale senza pace / Maggioranza ancora divisa

Il Fatto: Meloni azzoppata / insegue Vannacci

Libero: Meloni-Vannacci, prove d’intesa

La Verità: La Meloni sfida i traditori

Il Mattino: Preferenze, maggioranza divisa

il manifesto: Il governo / al contrario

il Quotidiano del Sud: Governo, avanti con chi ci sta

Domani: Meloni nel bunker, ma tira dritto / Sulla legge truffa altra lite a destra



