16 Luglio 2026: legge elettorale, Israele uccide una bambina e i genitori, Argentina in finale
E' il 16 Luglio 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.
• Oggi ci sarà il voto finale sulla legge elettorale detta Stabilicum. Ieri i meloniani per la prima volta hanno votato con i vannacciani su un emendamento per le preferenze (che però poi è stato bocciato) • A Teheran è stato inaugurato un murale che raffigura Trump dentro una bara • Droni ucraini hanno colpito venti navi russe nel Mar Nero • Ieri von der Leyen era a Kiev, per l’11esima volta dall’invasione russa. Durante il punto stampa con Zelens’kyj sono scattati gli allarmi missilistici e si è dovuta precipitare nel rifugio antiaereo • Una bambina di 6 anni e i suoi genitori sono stati uccisi da un attacco israeliano che ha colpito un condominio di Gaza • La Camera Usa ha respinto una proposta che voleva tagliare gli aiuti a Israele (quasi la metà dei democratici aveva votato a favore) • La corrispondente del New York Times per la Cina è stata espulsa dal Paese • Nel riminese un uomo ha ucciso l’ex moglie, con la quale condivideva ancora la casa • Il cantante Paolo Belli, che scrisse «Sotto questo sole bello pedalare sì», ha investito un pedone con la sua bici. L’uomo è morto in ospedale a Parma • Il bocchettone di una piscina della riviera ligure ha trattenuto i capelli di una ragazzina di 13 anni che stava facendo il bagno, e che ora è molto grave in ospedale • Nel modenese un uomo è morto nello scontro frontale tra la sua e un’altra auto. L’incidente è stato probabilmente concausato dal forte temporale • La Cassazione ha confermato in via definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi a Mario Roggero, il gioielliere che uccise due rapinatori, e ai famigliari di Saman Abbas, che uccisero la ragazza pakistana e ne occultarono il corpo • Oggi arriverà la sentenza di primo grado sul crollo del ponte Morandi di Genova. Ieri, per la prima volta dal 2018, da Autostrade per l’Italia si sono scusati per l’accaduto • Ieri temporali e grandine si sono abbattuti sul Nord, mentre al Centro-Sud ha fatto molto caldo. Oggi sono 15 le città a bollino rosso. Domani atteso il picco delle temperature (che però dalla prossima settimana caleranno) • Ai Mondiali l’Argentina ha battuto l’Inghilterra 2 a 1. Gol di Gordon per gli inglesi, e poi rimonta argentina con Fernandez e Lautaro. Domenica a New York finalissima Argentina-Spagna
• In Perù sono stati registrati 559 neonati con un nome ispirato al calciatore norvegese Erling Haaland • Grazie al sindaco Mamdani, adesso New York offre un servizio di intrattenimento per bambini al fine di permettere ai genitori di passare una serata da soli • Dal 2030 in Texas alcuni libri della Bibbia saranno parte del programma scolastico delle scuole pubbliche, frequentate da circa 5,5 milioni di studenti • L’Assemblea Nazionale francese ha infine legalizzato il ricorso alla morte assistita (ma il premier Lecornu ha già detto che farà ricorso presso il Consiglio Costituzionale) • Valditara ha difeso i liceali che avevano esposto uno striscione con scritto «l’Italia agli italiani» • Il norvegese Søren Wærenskjold, 26 anni, ha vinto l’11esima tappa del Tour de France, la Vichy-Nevers di 161,3 chilometri • Oggi nei cinema italiani esce l’atteso film di Christopher Nolan, l’Odissea (che dura ben 172 minuti). Ne parliamo qui. • Michele Masneri è stato a pranzo al ristorante Cefalù di Lavitola, dove ha scoperto che la password del Wi-Fi è «oratadimare» tutto attaccato • È morto il ristoratore Tony Fanara (79 anni), proprietario del Palermo di Los Angeles
Titoli Corriere della sera: Legge elettorale, Meloni va avanti la Repubblica: “Meloni ha fallito” La Stampa: Voto, la sfida di Meloni Il Sole 24 Ore: Investimenti, lo scatto dell’Europa Il Messaggero: Preferenze, maggioranza divisa Il Giornale: Da ora possiamo / scegliere il premier / Ma mancano / le preferenze Avvenire: Corsa con ostacoli Leggo: Uccise due ladri, 14 anni al gioielliere Qn: Legge elettorale senza pace / Maggioranza ancora divisa Il Fatto: Meloni azzoppata / insegue Vannacci Libero: Meloni-Vannacci, prove d’intesa La Verità: La Meloni sfida i traditori Il Mattino: Preferenze, maggioranza divisa il manifesto: Il governo / al contrario il Quotidiano del Sud: Governo, avanti con chi ci sta Domani: Meloni nel bunker, ma tira dritto / Sulla legge truffa altra lite a destra
Momenti di apprensione nel tardo pomeriggio di oggi, 15 luglio 2026, sul lungomare di Marsala, dove un incendio è divampato in un locale annesso al ristorante Le Isole, nel cuore della passeggiata cittadina. Le fiamme si sono sviluppate...
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