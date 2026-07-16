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Cittadinanza
16/07/2026 14:25:00

Marsala, la sindaca Patti: "Un'intitolazione per ricordare Tancredi Tarantino"

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L'impegno civile e giornalistico di Tancredi Tarantino potrebbe presto essere ricordato con un'intitolazione ufficiale da parte del Comune di Marsala. L'annuncio è arrivato dalla sindaca Andreana Patti, intervenuta ieri alla giornata conclusiva del "Festival dell'Impegno contro le Ingiustizie", manifestazione dedicata proprio alla memoria del giornalista.

 

«L'impegno di Tancredi contro le ingiustizie merita un riconoscimento istituzionale. Questa Amministrazione intende portare avanti una proposta di intitolazione, in condivisione con la famiglia Tarantino, affinché il suo operato a difesa degli ultimi si elevi a memoria collettiva», ha dichiarato la prima cittadina.

 

Il Festival, promosso dall'associazione Finestre sul Mondo e coordinato da Salvatore Inguì, si è concluso dopo una serie di incontri dedicati ai temi che hanno caratterizzato il lavoro e l'impegno di Tancredi Tarantino: immigrazione, pace, diritti umani, sfruttamento delle risorse e della terra.

 

Argomenti che il giornalista ha raccontato attraverso le sue inchieste, condotte in Italia e in America Latina, dando voce agli ultimi e denunciando situazioni di ingiustizia sociale. La proposta dell'Amministrazione comunale punta ora a trasformare questo patrimonio di valori in una memoria condivisa e permanente per la città di Marsala.

 









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