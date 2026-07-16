Respinto il ricorso, confermati i punti di penalizzazione al Trapani Calcio

16/07/2026 09:16:00

Un’altra porta chiusa per il Trapani di Valerio Antonini. La Corte Federale d’Appello della Figc ha respinto il reclamo della società granata, confermando la sanzione già inflitta dal Tribunale Federale Nazionale: cinque punti di penalizzazione e 1.500 euro di ammenda.

I punti dovranno essere scontati nella prima stagione sportiva utile a partire da quella 2025/2026. Il provvedimento resta dunque integralmente in piedi e aggiunge un altro capitolo alla lunga serie di contenziosi amministrativi che hanno accompagnato la gestione del club.

La decisione è stata assunta dalla Corte Federale d’Appello a Sezioni Unite. Il Trapani era stato sanzionato lo scorso 28 maggio dal Tribunale Federale Nazionale per violazioni di carattere amministrativo.

Il deferimento era arrivato dopo una segnalazione della Commissione indipendente per la verifica dell’equilibrio economico e finanziario delle società sportive, l’organismo incaricato di controllare la sostenibilità e la regolarità dei conti dei club professionistici.

Il Trapani aveva presentato reclamo nel tentativo di cancellare o ridurre la sanzione. La Corte, però, non ha accolto le argomentazioni della società: ammenda e penalizzazione rimangono invariate.

Sul fronte Shark...

Oggi si riunisce a Roma il Consiglio Federale della Federazione Italiana Pallacanestro. All’ordine del giorno c’è la voce “Pratiche legali”, dietro la quale, secondo le anticipazioni della stampa sportiva, potrebbe esserci anche il dossier relativo alla società granata.

Il Consiglio potrebbe avviare il percorso per la revoca dell’affiliazione della Trapani Shark e per la radiazione di Antonini come tesserato federale. Al momento si tratta di uno scenario indicato dalla stampa specializzata e non ancora di un provvedimento ufficiale.

La squadra di basket era stata esclusa dal campionato di Serie A nel gennaio scorso, con l’annullamento delle partite disputate e un’ammenda da 600 mila euro. Antonini aveva inoltre ricevuto diverse inibizioni per irregolarità amministrative e altri procedimenti federali.

Uno dei nodi sarebbe rappresentato proprio dal mancato pagamento delle sanzioni economiche. La Fip potrebbe revocare direttamente l’affiliazione della società e trasmettere gli atti agli organi di giustizia sportiva per l’eventuale procedimento di radiazione.

Antonini: “Le multe non le pago”

Antonini ha già fatto sapere di attendersi un provvedimento negativo. La sua linea resta quella dello scontro aperto con la Federazione.

«Certamente lo faranno. Perché io 800 mila euro di multe inventate non ho la minima intenzione di pagarle», ha scritto il presidente, sostenendo che un’eventuale revoca dell’affiliazione rafforzerebbe le richieste di risarcimento avanzate dai suoi legali.

Secondo Antonini, il vero tema non sarebbe la fine della Trapani Shark, ma l’esito dei ricorsi con i quali punta alla riammissione in Serie A e al riconoscimento di un risarcimento milionario.

Resta, però, un fatto. Nel calcio il ricorso è stato respinto e i cinque punti restano. Nel basket la decisione più pesante potrebbe arrivare nelle prossime ore. Due procedimenti diversi, due federazioni diverse, ma una sola giornata decisamente complicata per il progetto sportivo costruito da Antonini a Trapani.



