Antonini, Trapani Shark radiata dalla FIP: il club scompare dai campionati

16/07/2026 16:30:00

Il Consiglio Federale ha deliberato la revoca dell'affiliazione per il mancato pagamento di quattro lodi arbitrali. Il club potrà ricorrere alla Giunta Nazionale del CONI entro 30 giorni.

Come nelle previsioni, la Trapani Shark è stata radiata dalla Federazione Italiana Pallacanestro. Il Consiglio Federale della FIP, riunito oggi a Roma, ha deliberato la revoca dell'affiliazione della società granata, che perde così il diritto a partecipare ai campionati federali.

La decisione è stata assunta in applicazione del Regolamento Organico della Federazione, dopo che il club non ha sanato, entro la conclusione dell'anno sportivo 2025-2026, lo stato di morosità derivante da alcuni provvedimenti della Commissione Vertenze Arbitrali.

Alla base della revoca ci sono quattro lodi arbitrali rimasti insoluti. Due riguardano procedure avviate dall'agente sportivo Lorenzo Bergamaschi, una delle quali relativa a un debito nei confronti del Collegio Arbitrale. Gli altri due procedimenti erano stati promossi da due ex tesserati della società: l'ex team manager Sebastian Ogliari e Christian Verona, allora responsabile dell'area performance degli Shark.

Un elemento significativo della delibera è rappresentato dal fatto che la revoca dell'affiliazione non fa riferimento alle pesanti sanzioni disciplinari inflitte alla società durante la stagione, culminate con l'esclusione dal campionato dopo la mancata presentazione alla gara contro la Virtus Bologna del 4 gennaio e le precedenti sconfitte a tavolino per l'assenza del numero minimo di giocatori disponibili.

Una scelta che potrebbe non essere casuale. La Federazione avrebbe infatti fondato il provvedimento esclusivamente sull'inadempimento di obbligazioni economiche nei confronti di agenti e tesserati, una circostanza distinta dalle controversie ancora aperte sui cosiddetti "crediti sportivi", oggetto di contenzioso tra la società e la FIP. Una linea che potrebbe rafforzare la posizione della Federazione nell'eventualità di futuri ricorsi.

Per la Trapani Shark si tratta dell'epilogo di una stagione travagliata, caratterizzata da procedimenti disciplinari, penalizzazioni, esclusione dal campionato e numerosi contenziosi con gli organi della giustizia sportiva.

La società del presidente Valerio Antonini potrà ora impugnare la decisione davanti alla Giunta Nazionale del CONI. Il ricorso dovrà essere presentato entro 30 giorni dalla comunicazione ufficiale della delibera del Consiglio Federale.

Con la revoca dell'affiliazione, salvo l'esito di eventuali impugnazioni, la Trapani Shark viene cancellata dal panorama cestistico federale italiano.



