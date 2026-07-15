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Economia

» Turismo
15/07/2026 15:34:00

Marsala Turismo 2026-2031: "L'amministrazione candidi la città a Capitale del Mare 2027"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-07-2026/marsala-turismo-2026-2031-l-amministrazione-candidi-la-citta-a-capitale-del-mare-2027-450.jpg

Il Gruppo di Lavoro Marsala Turismo 2026-2031, che riunisce 19 realtà rappresentative della filiera turistica e produttiva del territorio, lancia un appello all'Amministrazione comunale affinché presenti la candidatura di Marsala al titolo di Capitale Italiana del Mare 2027, iniziativa promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche del Mare.

 

L'avviso pubblico, pubblicato nei giorni scorsi, è rivolto a tutti i Comuni costieri italiani e prevede per la città vincitrice un finanziamento di un milione di euro destinato alla realizzazione di un programma di iniziative per la valorizzazione della cultura del mare, dell'economia blu, della biodiversità marina e dello sviluppo sostenibile dei territori costieri. Le candidature dovranno essere presentate entro il 30 settembre 2026.

 

Secondo il Gruppo di Lavoro, Marsala possiede tutte le caratteristiche necessarie per competere. La città può contare su un forte legame con il mare, espresso attraverso il patrimonio storico, la pesca, la cantieristica, le saline, la laguna e le isole dello Stagnone, gli sport acquatici, il turismo esperienziale, l'enogastronomia, la tutela ambientale e le testimonianze archeologiche.

 

Il bando valorizza aspetti quali la qualità della progettazione, la capacità di creare partenariati tra pubblico e privato, l'innovazione, l'efficacia della governance, la valorizzazione dei borghi marinari e delle tradizioni legate al mare, oltre alla realizzazione di opere e infrastrutture destinate a lasciare un'eredità duratura per il territorio.

«Non si tratta soltanto di partecipare a un concorso – afferma il Gruppo Marsala Turismo 2026-2031 – ma di costruire una visione. La candidatura rappresenterebbe un'occasione straordinaria per mettere a sistema le eccellenze del territorio, attrarre investimenti, rafforzare l'identità marittima della città e promuoverla sui mercati nazionali e internazionali».

 

Il Gruppo ha inoltre manifestato la disponibilità a collaborare gratuitamente con il Comune nella predisposizione del dossier di candidatura, mettendo a disposizione competenze e professionalità provenienti dai settori del turismo, della nautica, della cultura, dell'ambiente e dell'imprenditoria.

L'invito all'Amministrazione comunale è quello di avviare al più presto il percorso di candidatura, coinvolgendo istituzioni, associazioni e operatori economici in un progetto condiviso.

 

«Marsala ha tutte le carte in regola per candidarsi. Sarebbe un errore lasciare passare questa opportunità senza provarci», conclude il Gruppo di Lavoro, sottolineando come il mare rappresenti non solo una risorsa naturale, ma anche il principale elemento identitario, economico e turistico della città.



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