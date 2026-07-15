Estate alla Casina delle Palme 2026: gli eventi fino al 31 luglio

15/07/2026 11:20:00

Prosegue a Trapani “Estate alla Casina delle Palme 2026 – Ri-vivi-amo lo Chalet”, il programma di appuntamenti gratuiti organizzato dalla Pro Loco Trapani APS con il patrocinio del Comune e la collaborazione dell’Ente Luglio Musicale Trapanese.

Fino al 31 luglio, lo storico chalet di piazza Locatelli ospiterà spettacoli teatrali, concerti, serate danzanti, incontri culturali, visite guidate e iniziative dedicate alle tradizioni siciliane.

Mercoledì 15 luglio, alle 19, è previsto un incontro dedicato ai primi passi di ballo, seguito dalle 20 alle 23 dal Social Dance Tango dell’associazione Tango Te Quiero Más.

Giovedì 16 luglio torna “Passeggiando per Trapani”, con tre itinerari in partenza dalla Casina delle Palme: alle 18 il percorso dedicato ai Misteri, alle 19 la visita “Trapani storica” e alle 21.30 “Trapani TraDuMari”.

Il 17 e 18 luglio lo chalet ospiterà invece “Omaggio a Paolo Borsellino”, venticinquesima edizione del Festival della Legalità organizzato con Alphaomega ETS.

La mostra dei pupi siciliani

Lunedì 20 luglio, alle 18, sarà inaugurata la mostra di pupi siciliani dedicata a Ciccio Gambina. Alle 21 è prevista la musica dal vivo dei Sisma82 Acoustic Duo.

L’esposizione resterà aperta fino a domenica 26 luglio, tutti i giorni dalle 10 alle 12.30 e dalle 17 alle 20, offrendo ai visitatori l’opportunità di conoscere da vicino la tradizione dell’Opera dei Pupi.

Martedì 21 luglio, alle 21.15, si svolgerà la premiazione della quarta edizione del concorso fotografico “In silenzio per passione – Ricordando…”, organizzato dall’APS Strada della Passione.

Mercoledì 22 luglio, sempre alle 21.15, l’Associazione Teatro e Tradizioni Popolari di Paceco porterà in scena la commedia brillante “Socch’è l’amuri?” di Gianfranco Manuguerra.

Musica, ballo e spettacoli

Giovedì 23 luglio, dalle 19 alle 23, spazio a un DJ set con la direzione artistica di Sebastian. Il giorno successivo, venerdì 24 luglio, dalle 20 alle 23, si terrà una serata dedicata allo swing con l’esibizione dei Dusty Jazz.

Sabato 25 luglio sono nuovamente in programma gli itinerari di “Passeggiando per Trapani”, mentre domenica 26 luglio la mostra dei pupi siciliani si concluderà con due rappresentazioni de “Le avventure di Giufà”, previste alle 19 e alle 21.30.

Per chi vuole approfittare degli appuntamenti per visitare la città, sul portale Hotel-Trapani è disponibile una guida dedicata a cosa vedere a Trapani, con informazioni sui principali monumenti, musei e luoghi del centro storico.

Gli ultimi appuntamenti di luglio

Lunedì 27 luglio, alle 21.15, l’associazione Don Bosco “Giovani per i giovani” presenterà la commedia in due atti “Il matrimonio era ieri” di Giuseppe Della Misericordia.

Martedì 28 luglio, alle 19, la rassegna “Approdi letterari allo Chalet” ospiterà l’autore Salvatore Lanno con “Il gioco poetico delle lettere”. L’incontro sarà curato da Nino Barone e accompagnato da un’esposizione della Galleria d’Arte “Urlo di Rosaria”.

Mercoledì 29 luglio torneranno gli appuntamenti con il ballo e il Social Dance Tango, mentre giovedì 30 luglio, dalle 19 alle 23, si svolgerà “Cantine alla Casina”, una serata di degustazioni organizzata con Trapani Inside. Alle 21 è prevista l’esibizione dal vivo dei Solin Duo.

La programmazione di luglio si concluderà venerdì 31 luglio, alle 21.15, con il concerto “Vivacidate Due”, che vedrà protagonisti Pietro Adragna, pluricampione mondiale di fisarmonica, e il chitarrista Giuseppe Sinacori.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito e si svolgono alla Casina delle Palme, in piazza Locatelli 10, nel centro storico di Trapani. Chi desidera soggiornare vicino al porto e ai luoghi degli eventi può consultare l’elenco dei B&B a Trapani.



