Alcamo Marina, tre giorni di street food sul lungomare dell’Antica Tonnara

15/07/2026 09:44:00

Dal 20 al 22 luglio Alcamo Marina ospiterà International Street Food, la manifestazione dedicata al cibo di strada italiano e internazionale.

Gli stand saranno allestiti lungo via dell’Antica Tonnara e resteranno aperti ogni giorno dalle 17.30 a mezzanotte. L’ingresso è gratuito.

La tappa di Alcamo rientra nel tour nazionale 2026 dell’International Street Food, che attraversa numerose città italiane da marzo a novembre.

Cibo di strada dall’Italia e dal mondo

Per tre serate il lungomare ospiterà chef e operatori specializzati nella cucina su strada, con piatti preparati al momento tra fritture, grigliate, impasti e cotture tradizionali.

L’offerta comprenderà specialità italiane e internazionali, dolci tipici e birre artigianali provenienti da microbirrifici italiani ed esteri.

Saranno disponibili anche proposte senza glutine, sia per il cibo sia per la birra.

L’appuntamento sul lungomare

La manifestazione è organizzata con il patrocinio del Comune di Alcamo e la collaborazione di Confartigianato Imprese Trapani.

L’appuntamento è da lunedì 20 a mercoledì 22 luglio, dalle 17.30 a mezzanotte, sul lungomare dell’Antica Tonnara ad Alcamo Marina.



