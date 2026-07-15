A Castellammare dal 27 al 31 luglio il Cinema Film & Series Festival 

15/07/2026 18:02:00

Dalla memoria del cinema italiano alle nuove frontiere dell’innovazione: nasce il CFSF – Cinema Film & Series Festival, il nuovo appuntamento culturale che dal 27 al 31 luglio porterà Castellammare del Golfo al centro del panorama audiovisivo nazionale e internazionale.

Il Festival nasce con l’ambizione di creare un dialogo tra il patrimonio culturale e paesaggistico della Sicilia e i nuovi linguaggi del cinema, delle serie televisive e della produzione audiovisiva contemporanea.

Un progetto firmato Vinians Production

Ideato e promosso da Vinians Production S.r.l., società guidata dalla produttrice Annamaria Alaimo, il CFSF prende forma grazie alla collaborazione con il Comune di Castellammare del Golfo e a una rete di partner istituzionali e professionali tra cui ANAC, ANEC, PRAP e ALDEAS SCHOLAS FILM, società di produzione cinematografica della Santa Sede Pontificia.

L’obiettivo è costruire una manifestazione capace di andare oltre il tradizionale evento estivo, diventando una piattaforma culturale permanente dedicata al cinema, alla formazione e alla valorizzazione del territorio.

La collaborazione con il Comune di Castellammare del Golfo

Fondamentale per la realizzazione del progetto è stata la sinergia con l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Fausto e con l’Assessorato alla Cultura, Sport, Turismo e Politiche Giovanili rappresentato dall’assessore Giovanni D’Aguanno, che ha creduto nel progetto sostenendone lo sviluppo.

Una collaborazione che punta a rafforzare il ruolo di Castellammare del Golfo come luogo di incontro tra cultura, turismo e spettacolo.

“Un presidio culturale stabile per la Sicilia”

«Il CFSF nasce come piattaforma culturale permanente, non come semplice evento estivo – dichiara Annamaria Alaimo –. La Sicilia è per metà la mia terra ed è qui che ho riconosciuto i segnali giusti per dare vita a questa idea».

La produttrice sottolinea come il Festival voglia contribuire alla valorizzazione dell’identità culturale siciliana attraverso cinema, arte, formazione, memoria e nuovi linguaggi, con l’obiettivo di favorire una fruizione più consapevole e sostenibile dei luoghi e una maggiore destagionalizzazione dell’offerta culturale e turistica.

La direzione artistica e la visione del Festival

La direzione artistica nasce dalla collaborazione tra Annamaria Alaimo e Antonio Enea, già alla guida della stagione teatrale di Castellammare del Golfo e sostenitore di un’idea di Festival capace di arricchire la proposta culturale della città.

Il progetto punta a mettere insieme grandi protagonisti del cinema, giovani talenti, professionisti del settore e pubblico, creando occasioni di confronto e crescita.

Grandi nomi tra gli ospiti annunciati

Sono numerosi i primi ospiti annunciati per questa prima edizione: Donatella Finocchiaro, Sergio Friscia, Daniele Ciprì, Rossella Leone, Martina Scrinzi, Gianni Chiffi, Paolo Licata, Giusy Buscemi, Heidrun Schleef, Ludovico Di Martino, Michele Enrico Montesano, Giovanna Sannino, Greta Ragusa, Paolo Briguglia, Vincenzo Ficarra, Massimo Bonetti, Rosario Terranova, Aurelio Grimaldi, Tony Sperandeo ed Eva Henger.

Un parterre che testimonia la volontà del Festival di unire cinema d’autore, televisione, cultura popolare e nuove generazioni di artisti.

Due sezioni: Summer Section e Industry Days

La prima edizione del CFSF si articolerà in due momenti principali. La Summer Section, in programma dal 27 al 31 luglio e aperta al pubblico, sarà dedicata a proiezioni, incontri, spettacoli e appuntamenti culturali.

La seconda parte sarà rappresentata dagli Industry Days, la sezione autunnale pensata per operatori del settore cinematografico e televisivo, con masterclass, panel, incontri professionali e momenti di networking.

“Stracult Live Show” tra le prime anticipazioni

Tra gli appuntamenti già annunciati figura “Stracult Live Show”, una serata speciale dedicata al cinema cult e alla cultura popolare italiana con Marco Giusti, Francesco Scimemi e numerosi ospiti, moderata dal giornalista Alessio Viola.

Attraverso racconti, immagini d’archivio e aneddoti, lo spettacolo ripercorrerà film, personaggi e fenomeni che hanno segnato l’immaginario collettivo di intere generazioni.

Castellammare del Golfo nuova casa del cinema

Con il CFSF Castellammare del Golfo si prepara ad accogliere un nuovo appuntamento culturale di respiro nazionale e internazionale, trasformando il proprio patrimonio paesaggistico e culturale in uno scenario privilegiato per il racconto audiovisivo.

Un festival che guarda al passato del grande cinema italiano, ma soprattutto al futuro dei nuovi linguaggi e delle nuove forme di narrazione.



