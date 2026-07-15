Salute della vista: il Lions porta la prevenzione al Lido AC di Trapani 

15/07/2026 14:49:00

La prevenzione non si ferma con l'estate. Anzi, approfitta delle spiagge e dei luoghi di aggregazione per raggiungere bambini e famiglie.

È questo lo spirito di "La prevenzione non va in vacanza", il service promosso dal Lions Club Trapani, che ha fatto tappa al Lido AC Lifestyle Beach.

L'iniziativa, realizzata con il supporto della Sezione Territoriale UICI Trapani e di IAPB Italia, ha coinvolto i bambini e i ragazzi del Grest in un incontro dedicato alla salute della vista.

Attraverso attività semplici e momenti di confronto, i partecipanti hanno scoperto come proteggere gli occhi durante la stagione estiva: dall'importanza di un'alimentazione equilibrata all'utilizzo di occhiali da sole dotati di filtri UV certificati, fino ai comportamenti quotidiani che aiutano a preservare il benessere visivo.

La mattinata è stata anche l'occasione per effettuare screening visivi pediatrici, strumenti fondamentali per individuare precocemente eventuali problemi della vista, e per avviare una raccolta di occhiali usati. Dopo essere stati rigenerati, saranno destinati a persone che non possono permettersi l'acquisto di un nuovo paio di occhiali.

L'iniziativa rappresenta il secondo appuntamento del progetto e conferma l'impegno del Lions Club Trapani nella tutela della vista - una delle storiche cause umanitarie del club service - attraverso attività di prevenzione, educazione sanitaria e sostegno concreto alla comunità.

Il messaggio è semplice ma concreto: prendersi cura della salute degli occhi fin dall'infanzia significa investire sul futuro, perché una diagnosi precoce e la diffusione di corrette abitudini possono fare la differenza nella qualità della vita dei più piccoli.



