Lutto a Petrosino per la scomparsa del piccolo Ismaele Brignone

15/07/2026 13:45:00

Grande dolore a Petrosino per la prematura scomparsa del piccolo Ismaele Brignone, alunno dell’Istituto Comprensivo “Gesualdo Nosengo”. La notizia ha profondamente colpito l’intera comunità scolastica e cittadina, che si è stretta attorno alla famiglia del bambino in questo momento di immenso dolore.

Dall’Istituto Comprensivo “Gesualdo Nosengo” arriva un messaggio di profondo cordoglio: “Con profonda commozione tutta la comunità scolastica esprime il proprio cordoglio per la tragica e prematura scomparsa del piccolo Ismaele Brignone. Ci stringiamo con affetto alla sua famiglia, ai suoi cari e ai compagni di classe in questo momento di immenso dolore. Ciao, Ismaele. Il tuo ricordo resterà sempre nei nostri cuori.”

Anche il sindaco di Petrosino, Giacomo Anastasi, insieme all’Amministrazione comunale, ha espresso la propria vicinanza alla famiglia del piccolo:

“Con profonda commozione e immenso dolore, il Sindaco Giacomo Anastasi e l’Amministrazione Comunale di Petrosino esprimono il più sincero cordoglio per la prematura scomparsa del piccolo Ismaele Brignone. Una notizia che colpisce e addolora l’intera comunità, lasciando un vuoto impossibile da colmare e un senso di profonda tristezza di fronte a una vita spezzata troppo presto. In questo momento di indicibile sofferenza, ci stringiamo con affetto ai genitori, ai familiari e a quanti hanno voluto bene a Ismaele, condividendone il dolore con sentimenti di vicinanza e partecipazione. A nome dell’intera comunità di Petrosino, rivolgiamo un pensiero di raccoglimento e una preghiera affinché il ricordo del suo sorriso possa continuare a vivere nel cuore di chi lo ha conosciuto e amato. Alla sua famiglia giungano le più sentite condoglianze del Sindaco Giacomo Anastasi e dell’Amministrazione Comunale.”

Una comunità intera si unisce nel ricordo di Ismaele, con la consapevolezza che, come recita il pensiero condiviso in queste ore: “Ogni vita, anche la più breve, lascia un segno che il tempo non cancella.”