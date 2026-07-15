Trapani, "Sud chiama Nord" ha il candidato sindaco: si apre il toto nome

15/07/2026 20:44:00

"Abbiamo trovato il giusto antidoto al caldo... e non solo". Comincia con una battuta, ma finisce per alimentare il dibattito politico trapanese il post pubblicato da Cateno De Luca sui propri canali social.

Al centro della foto ci sono i tre consiglieri comunali del movimento Sud Chiama Nord a Trapani: Salvatore Daidone, Claudia La Barbera - da poco passata all'opposizione ed al movimento - e Sonia Tumbarello. Ma è il messaggio che accompagna l'immagine ad attirare l'attenzione.

"In questa calda mattinata abbiamo stabilito il prossimo sindaco di Trapani. Sì, avete capito bene: il nome c'è già", scrive il leader del movimento, aggiungendo con tono provocatorio: "Bocche cucitissime fino a fine luglio, quando vi stupiremo con effetti speciali. Sarà un colpo di scena che farà saltare sulla sedia parecchia gente".

Nessun nome, nessun indizio concreto. Solo un annuncio che accenderá il toto-candidato in città e le ipotesi sulle strategie del movimento in vista delle prossime elezioni amministrative.

Il post arriva in una fase di forte riorganizzazione di Sud Chiama Nord nel capoluogo.

Nelle scorse settimane il gruppo consiliare "Trapani 2028" ha assunto ufficialmente la denominazione di "Sud Chiama Nord – Trapani 2028", consolidando il legame con il movimento guidato da De Luca.

Contestualmente, la consigliera Claudia La Barbera ha lasciato la maggioranza del sindaco Giacomo Tranchida per aderire al gruppo di opposizione, insieme al capogruppo Salvatore Daidone, a Sonia Tumbarello, Salvatore Fileccia e Silvestro Mangano.

Una scelta che ha rafforzato ulteriormente il fronte delle opposizioni a Palazzo Cavarretta e che era stata letta come un primo passo verso la costruzione di un progetto politico alternativo per la città.

Il movimento di De Luca, già presente a Trapani dal 2025 con l'adesione di Daidone e Tumbarello, negli ultimi mesi ha intensificato la propria attività sul territorio, puntando a radicarsi in vista delle prossime sfide elettorali. A inizio giugno era stato annunciato anche il nuovo assetto del gruppo consiliare, presentato come il punto di partenza del progetto "Trapani 2028".

Resta ora da capire se il riferimento al "prossimo sindaco" riguardi un candidato espressione diretta di Sud Chiama Nord, una figura civica condivisa, ma soprattutto il perimetro della coalizione che lo appoggerà.

Su questo De Luca mantiene il massimo riserbo, limitandosi ad alimentare la curiosità con un countdown che rinvia tutto alla fine di luglio.

Nel frattempo, una cosa ormai è certa, con il moltiplicarsi di progetti, autocandidature e tavoli politici: Trapani si avvia ad elezioni anticipate. Altro che "2028".



