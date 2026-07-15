Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Politica
15/07/2026 19:00:00

Selinunte. La stazione della discordia, scontro tra Lentini e Alfano sulla paternità del risultato

https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-07-2026/1784133820-0-selinunte-la-stazione-della-discordia-scontro-tra-lentini-e-alfano-sulla-paternita-del-risultato.jpg

 La firma della convenzione con Rete Ferroviaria Italiana (RFI) per la gestione dell'ex stazione di Marinella di Selinunte ha acceso un piccolo scontro sulla paternità del risultato. Se l’attuale primo cittadino, Giovanni Lentini, celebra il traguardo come lo sblocco di un’impasse decennale, l’ex sindaco Enzo Alfano rivendica con forza il lavoro svolto dalla sua amministrazione.

 

Con un annuncio ufficiale, il sindaco Giovanni Lentini aveva comunicato la sottoscrizione della convenzione che concede al Comune, in comodato d’uso gratuito fino al 2026, l’intero complesso ferroviario: oltre 12.000 metri quadrati di aree esterne e circa 465 metri quadrati di immobili. Secondo Lentini, si tratta di un punto di svolta fondamentale per la borgata, che permetterà di realizzare la nuova caserma dei Carabinieri, una guardia medica e aree destinate a parcheggio e sport.

Il problema è sorto, quando Lentini ha sottolineato come l’accordo sia arrivato dopo anni di tentativi andati a vuoto: “Quello raggiunto oggi – ha dichiara il sindaco in una nota – è un risultato che la città attendeva da tantissimi anni. Un obiettivo inseguito fin dai tempi del commissariamento e che nessuno era riuscito a portare a compimento”. E poi ha aggiunto che, grazie a questa firma, si pongono le basi per far ripartire progetti strategici rimasti bloccati per anni.

 

Non si è fatta però attendere la risposta dell’ex sindaco Enzo Alfano che, attraverso una lettera aperta ha espresso sorpresa per le dichiarazioni di Lentini, definendole una “ricostruzione parziale” dei fatti. Alfano ha infatti richiamato una delibera di giunta del 9 dicembre 2023, con la quale la sua amministrazione aveva già approvato l’accordo transattivo e lo schema di comodato gratuito con RFI.

Inoltre ha rivendicato la complessità della trattativa, che ha portato RFI a rinunciare a crediti per oltre 238.000 euro relativi a vecchie indennità di occupazione. “Il risultato era già stato conseguito durante il mio mandato di sindaco, al termine di un lungo e complesso percorso di interlocuzione con RFI2, ha affermato Alfano, aggiungendo he “portare a compimento un iter è certamente importante, ma lo è altrettanto riconoscere il lavoro svolto in precedenza, senza cancellarlo o riscriverne la storia”.

 

In più, Alfano ha chiesto chiarezza sui motivi per cui l’attuale amministrazione abbia impiegato mesi per apporre una firma digitale ad un procedimento che, ha spiegato, si sarebbe concluso già dalla fine del 2023.

 

La vicenda è comunque lunga e complicata, dal momento che la controversia con RFI affondava le radici in un contratto di locazione del 1995, scaduto nel 2007, che aveva generato un lungo contenzioso per una “occupazione senza titolo”. La transazione approvata nel dicembre 2023 prevedeva la definizione stragiudiziale della vertenza proprio attraverso la concessione in comodato gratuito degli immobili per fini pubblicistici.

Al di là della polemica politica, l’accordo rimane un punto fermo per lo sviluppo di Marinella di Selinunte. Il progetto prevede che il fabbricato viaggiatori sia destinato alla caserma dei carabinieri, mentre il magazzino merci e le aree esterne ospiteranno servizi per la collettività, tra cui un parco giochi e spazi per eventi. Come sottolineato da Alfano, per adeguare i locali alla caserma, erano già state impegnate somme per circa 110.000 euro, segno di un iter che, seppur tra polemiche, sembra ora destinato a vedere finalmente la luce.

 









Native | 14/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-07-2026/1784036736-0-favignana-massimo-cultraro-apre-odissee-di-ieri-e-di-oggi-raccontando-il-mondo-prima-di-omero.jpg

Favignana, Massimo Cultraro apre Odissee di ieri e di oggi raccontando il...

Native | 13/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-07-2026/1783931474-0-appuntamento-al-tramonto-a-tenuta-gorghi-tondi-sette-sere-d-estate-tra-vini-biologici-aperitivo-e-musica-dal-vivo.jpg

Appuntamento al tramonto: a Tenuta Gorghi Tondi sette sere d’estate...

Native | 10/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-07-2026/1783688209-0-tagli-ai-caf-una-scelta-che-indebolisce-un-presidio-di-legalita-e-prossimita-per-i-cittadini.jpg

Tagli ai CAF, una scelta che indebolisce un presidio di legalità e...