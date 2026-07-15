"Basta coi buchi nell’acqua", il tour di La Vardera oggi ad Alcamo e Mazara

Prosegue nel Trapanese il tour "Basta coi buchi nell'acqua", la campagna promossa dal deputato regionale Ismaele La Vardera per chiedere interventi concreti contro le perdite della rete idrica e una gestione più efficiente dell'acqua in Sicilia.
Oggi, martedì 15 luglio sono previste due tappe in provincia di Trapani, entrambe dedicate alla raccolta firme.
Il primo appuntamento sarà ad Alcamo, alle ore 18, al Qubbi, dove La Vardera incontrerà cittadini e simpatizzanti per illustrare gli obiettivi dell'iniziativa.
In serata il tour si sposterà a Mazara del Vallo, con appuntamento alle 21.30 sul Lungomare Giacomo Hopps, dove sarà allestito un banchetto per la raccolta delle firme. Qui l'approfondimento di oggi su Tp24 sulla situazione a Mazara e sulle nuove segnalazioni di contaminazioni a Trapani.
Ad accompagnare La Vardera saranno anche i deputati regionali José Marano, Alessandro Di Leo e Carlo Gilistro, esponenti del gruppo parlamentare Controcorrente.
L'iniziativa punta a sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema della dispersione idrica e a raccogliere adesioni a sostegno delle proposte avanzate dal movimento, in un momento in cui il tema dell'acqua continua a essere centrale nel dibattito politico regionale.