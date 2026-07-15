Alcamo, verrà rimossa la pista ciclabile di Viale Europa 

15/07/2026 18:35:00

La pista ciclabile realizzata sul Viale Europa di Alcamo sarà rimossa. A comunicarlo è la consigliera comunale Anna Lisa Guggino, che rivendica il risultato come uno degli obiettivi più significativi raggiunti nel corso della consiliatura.

«Avevo promesso che in questi cinque anni di mandato avrei portato avanti diverse istanze nell’interesse della nostra comunità – afferma Guggino – e giunti quasi alla fine del percorso elettorale posso dire, con molta umiltà, di aver mantenuto quell’impegno». Secondo la consigliera, la rimozione della pista ciclabile rappresenta il risultato più rilevante dell’attività svolta tra i banchi dell’opposizione.

“Una scelta nata dall’ascolto del territorio”

La pista ciclabile era stata progettata e realizzata circa sei anni fa con l’obiettivo di favorire una mobilità più sostenibile e moderna, in linea con il modello delle città europee.

Un progetto che, però, secondo Guggino, non avrebbe trovato un adeguato inserimento nel contesto urbano alcamese. «Fin dalla fase della sperimentazione e degli aggiustamenti in corso d’opera – spiega – il sentire comune della maggioranza degli alcamesi non ha accolto positivamente quell’iniziativa, che presentava diverse criticità e andava a incidere sul normale svolgimento delle attività quotidiane».

Tra le problematiche segnalate dalla cittadinanza, la consigliera cita le difficoltà legate alla viabilità, l’aumento delle criticità nella circolazione e una maggiore complessità nella gestione del traffico.

Dall’interrogazione alla mozione in Consiglio comunale

Il percorso politico per arrivare alla rimozione della pista ciclabile è iniziato, secondo quanto riferito dalla consigliera, attraverso il confronto diretto con i cittadini e la raccolta delle segnalazioni provenienti dal territorio. «Dopo aver raccolto diverse richieste – racconta Guggino – ho trasformato queste istanze in un’azione politica mirata alla sua rimozione, presentando un’interrogazione nel luglio 2024 e successivamente, nel 2025, una mozione di cui sono stata prima ed unica firmataria».

La mozione è stata poi approvata all’unanimità dei presenti in Consiglio comunale, portando l’amministrazione a intervenire sulla questione.

“Riconosciuto il volere dei cittadini”

La consigliera definisce la decisione dell’amministrazione guidata dal sindaco Domenico Surdi una scelta rispettabile, sottolineando come il progetto iniziale fosse nato comunque da un’intenzione positiva.

«L’Esecutivo Surdi aveva soltanto la colpa, se di colpa si può parlare, di aver voluto verificare se quell’idea di mobilità moderna potesse integrarsi con il tessuto viario alcamese. L’esperienza ha dimostrato che così non è stato».

Guggino precisa tuttavia che la rimozione della pista ciclabile non rappresenterà la soluzione definitiva ai problemi della viabilità cittadina: «Non sono qui per dire che con la sua eliminazione si ridurranno a zero gli incidenti o il traffico. Sappiamo bene che le problematiche sono più ampie, ma si elimina un elemento che, sulla base dell’esperienza maturata e delle numerose segnalazioni ricevute, aveva contribuito ad aggravare alcune criticità».

“Anche dall’opposizione si possono ottenere risultati”

Nelle conclusioni della nota, la consigliera rivendica il ruolo dell’opposizione come strumento di partecipazione e proposta politica.

«La riflessione finale mi porta a dire che anche dal mio banco dell’opposizione si è potuto portare a compimento risultati e scelte utili per la città», conclude Anna Lisa Guggino.



