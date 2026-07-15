Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Lotta alla droga
15/07/2026 10:33:00

Campobello, ha più di un chilo di droga in casa (e una mannaia) nonostante i domiciliari

https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-07-2026/campobello-ha-piu-di-un-chilo-di-droga-in-casa-e-una-mannaia-nonostante-i-domiciliari-450.jpg

I Carabinieri della Stazione di Campobello di Mazara hanno arrestato e denunciato, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere, un soggetto di origini marsalesi sorpreso in casa con oltre 1 kg. di marijuana e una mannaia di 30 cm.


I militari dell’Arma, durante un controllo al soggetto in atto sottoposto agli arresti domiciliari, hanno avvertito all’interno dell’abitazione un forte odore di marijuana procedendo così ad una perquisizione domiciliare utile ad accertare la presenza o meno di sostanza stupefacente.


All’esito dell’attività, ben occultata all’interno della casa, i Carabinieri hanno rinvenuto tre buste termo sigillate contenente marijuana per un peso complessivo di 1,25 Kg. con accanto una mannaia di 30 cm. di cui 15 di lama posta sotto sequestro unitamente alla droga.
 

L’uomo è stato arrestato e, dopo l’udienza di convalida, sottoposto alla detenzione in carcere.
 

 

 









Native | 14/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-07-2026/1784036736-0-favignana-massimo-cultraro-apre-odissee-di-ieri-e-di-oggi-raccontando-il-mondo-prima-di-omero.jpg

Favignana, Massimo Cultraro apre Odissee di ieri e di oggi raccontando il...

Native | 13/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-07-2026/1783931474-0-appuntamento-al-tramonto-a-tenuta-gorghi-tondi-sette-sere-d-estate-tra-vini-biologici-aperitivo-e-musica-dal-vivo.jpg

Appuntamento al tramonto: a Tenuta Gorghi Tondi sette sere d’estate...

Native | 10/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-07-2026/1783688209-0-tagli-ai-caf-una-scelta-che-indebolisce-un-presidio-di-legalita-e-prossimita-per-i-cittadini.jpg

Tagli ai CAF, una scelta che indebolisce un presidio di legalità e...