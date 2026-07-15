“Marsala custodisce un capolavoro di Arnaldo Pomodoro: un patrimonio da valorizzare”

15/07/2026 17:28:00

Egregio direttore di Tp24,

la invito a pubblicare questa mia riflessione riguardo la presenza artistica del Maestro Pomodoro nel nostro territorio, opera importantissima ma poco compresa nella nostra città. La fondazione fa spesso riferimento al lavoro dell'artista nel mondo, pubblicando immagini del suo contributo artistico a Marsala.

Proprio ieri è uscito un articolo con la foto dell'opera d'arte realizzata per Marsala.

Marsala custodisce un'opera di Arnaldo Pomodoro.

Il recente omaggio della Fondazione Arnaldo Pomodoro a una delle opere custodite a Marsala rappresenta un'importante occasione per richiamare l'attenzione su un patrimonio artistico di straordinario valore che la città possiede e che merita di essere maggiormente conosciuto e valorizzato.

La Fondazione Arnaldo Pomodoro, nata per volontà dello stesso Maestro con la missione di conservare, studiare e promuovere la sua opera nel mondo, continua infatti a mantenere viva l'attenzione anche sul "Moto terreno solare", il monumentale intervento ambientale realizzato per il Simposio di Minoa a Marsala. Attraverso il proprio Archivio online e le attività di divulgazione, la Fondazione annovera quest'opera tra i lavori più significativi della produzione monumentale dell'artista, contribuendo a far conoscere, anche a livello internazionale, il patrimonio custodito dalla nostra città.

Nel ricordo del Maestro Arnaldo Pomodoro, tra i più grandi scultori italiani del Novecento, la recente pubblicazione di un dettaglio dell'opera marsalese da parte della Fondazione assume un valore simbolico ancora più forte: è il riconoscimento dell'importanza di un'opera che continua a essere parte integrante della narrazione artistica promossa dall'istituzione creata dallo stesso Pomodoro.

Una parte di questo straordinario progetto è custodita all'interno del Minoa di Marsala, dove l'opera continua a esprimere la forza creativa dell'artista e la sua visione della scultura come dialogo tra materia, spazio e luce.

La costante attenzione che la Fondazione dedica al Simposio di Minoa rappresenta un invito anche per Marsala: riconoscere questo capolavoro come una delle eccellenze culturali del territorio, inserirlo stabilmente nei percorsi turistici e artistici della città e promuoverlo come simbolo dell'incontro tra il patrimonio storico di Marsala e l'arte contemporanea.

Rita Canino



