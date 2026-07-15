La Sicilia guarda agli Usa: a settembre missione a New York per il Made in Sicily 

15/07/2026 10:49:00

La Regione Siciliana accelera sul fronte dell'internazionalizzazione delle imprese. È partita infatti la macchina organizzativa della missione istituzionale che, nella terza decade di settembre, porterà una delegazione siciliana a New York per promuovere il Made in Sicily e favorire nuovi rapporti commerciali con il mercato statunitense.

L'iniziativa è stata al centro di un incontro operativo convocato questa mattina dall'assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo, che ha riunito a Palermo rappresentanti dei distretti produttivi, dei consorzi e delle principali realtà imprenditoriali dell'Isola.

Obiettivo: aprire nuovi mercati

La missione, fortemente sostenuta dal presidente della Regione Renato Schifani, punta a valorizzare le produzioni siciliane e ad accompagnare le imprese verso nuovi sbocchi commerciali all'estero.

Il programma prevede incontri istituzionali e appuntamenti business con operatori economici, investitori e stakeholder statunitensi, con l'obiettivo di creare nuove opportunità per l'export e attrarre investimenti in Sicilia.

L'iniziativa rientra nell'accordo sottoscritto tra la Regione Siciliana e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per sostenere i processi di internazionalizzazione del sistema produttivo regionale.

Tamajo: "Una Sicilia competitiva sui mercati internazionali"

«L'obiettivo – ha dichiarato l'assessore Edy Tamajo – è presentare a New York una Sicilia dinamica, competitiva e capace di conquistare nuovi spazi nei mercati internazionali. Lavoriamo in stretta sinergia con il Governo nazionale e con il Ministero degli Affari Esteri per mettere a disposizione delle nostre imprese strumenti concreti di crescita».

L'assessore ha inoltre sottolineato come la partecipazione registrata al tavolo di confronto dimostri l'interesse del mondo produttivo siciliano verso le opportunità offerte dai mercati esteri.

La strategia della Regione

La missione negli Stati Uniti rappresenta uno degli appuntamenti principali della strategia regionale dedicata al sostegno dell'export e alla promozione delle eccellenze siciliane. L'obiettivo della Regione è rafforzare la presenza delle aziende isolane sui mercati internazionali, valorizzando comparti strategici come agroalimentare, manifattura, innovazione e produzioni di qualità, con l'ambizione di consolidare il ruolo della Sicilia come territorio attrattivo per investimenti e sviluppo economico.



