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» Dalla Regione
15/07/2026 09:00:00

Cicloni in Sicilia, proroga per chiedere il risarcimento danni alle aziende agricole

https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-07-2026/cicloni-in-sicilia-proroga-per-chiedere-il-risarcimento-danni-alle-aziende-agricole-450.jpg

Prorogato alla mezzanotte del 27 luglio 2026 il termine per la presentazione delle domande di aiuto per i danni alle strutture delle aziende agricole causati dagli eventi metereologici eccezionali che si sono verificati in Sicilia a partire dal 18 gennaio 2026. La data di scadenza per la presentazione delle domande era inizialmente stata prevista da Agea, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, per il 25 luglio. 

 

Possono presentare domanda di aiuto le imprese agricole, singole o associate, iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in possesso di fascicolo aziendale che hanno subito danni alle strutture aziendali, a seguito degli eventi avversi tra gennaio e febbraio 2026. Le istanze devono essere compilate e trasmesse, a pena di decadenza, esclusivamente in modalità telematica avvalendosi della procedura presente sul portale www.sian.it alla sezione “atti amministrativi” selezionando “ciclone harry - strutture” dal 10 luglio ed entro e non oltre le ore 24:00 del 27 luglio 2026. Per quanto riguarda i danni subiti dalle produzioni sarà emanato un apposito avviso.


 

L'avviso pubblico con la proroga dei termini è reperibile a questo link









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