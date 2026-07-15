Pulizia strade a Marsala: diminuiscono le sanzioni per il divieto di sosta notturno

15/07/2026 20:00:00

A Marsala calano le multe elevate dalla Polizia Municipale durante gli interventi di spazzamento.

Prosegue, infatti, il calo delle sanzioni elevate dalla Polizia Municipale per il mancato rispetto del divieto di sosta nelle ore notturne dedicate alla pulizia delle strade.

Dalle 80 multe registrate martedì scorso, si è passati alle 70 dei giorni successivi, fino ad arrivare alle 56 sanzioni contestate sabato scorso. Un dato che, secondo l’Amministrazione comunale, rappresenta un primo segnale di maggiore attenzione da parte dei cittadini rispetto alle esigenze del servizio di spazzamento.

L’appello alla collaborazione dei cittadini

Il Comune ha espresso apprezzamento per la crescente collaborazione della cittadinanza, sottolineando come il rispetto dei divieti temporanei di sosta sia fondamentale per consentire agli operatori di effettuare gli interventi in modo più efficace e garantire maggiore decoro urbano.

L’Amministrazione ha comunque precisato che continuerà a monitorare il servizio di pulizia delle strade con l’obiettivo di migliorarne la qualità, mantenendo attivo il sistema dei controlli nei casi in cui vengano violate le disposizioni previste.

Controlli anche sulle altre violazioni al Codice della Strada

La linea dei controlli resterà invariata anche per le altre infrazioni al Codice della Strada, con particolare attenzione all’utilizzo dei monopattini.

Dal prossimo giovedì 16 luglio, infatti, entrerà in vigore l’obbligo di copertura assicurativa per i monopattini, requisito che si aggiunge alle altre norme previste per un utilizzo più sicuro dei mezzi di micromobilità.

L’obiettivo dell’Amministrazione è quello di garantire il rispetto delle regole, favorendo una convivenza più ordinata tra cittadini, viabilità e servizi pubblici.



