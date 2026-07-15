Mazara: iniziati i lavori per il "Giardino del Vento"

15/07/2026 15:08:00

Sono ufficialmente iniziati a Mazara i lavori per la realizzazione del "Giardino del Vento", il nuovo spazio ludico e verde che sorgerà nell'area di Largo Michele Asaro, tra le vie Emanuele Sansone, Ruggero Leoncavallo e Paganini.

Il progetto punta a riqualificare una zona del quartiere attraverso la creazione di un'area dedicata ai bambini, ma pensata anche per anziani e persone con disabilità. Oltre ai giochi per l'infanzia, sono previsti un campo di bocce, panchine, attrezzature per il tempo libero, spazi verdi e installazioni artistiche che saranno realizzate con la collaborazione del Liceo Artistico.

«È un progetto pensato per i più piccoli ma anche per i diversamente abili e per gli anziani del quartiere», sottolinea l'assessore al Verde Urbano Isidonia Giacalone, evidenziando come l'obiettivo sia quello di creare un luogo di aggregazione inclusivo e sostenibile.

Una volta conclusi i lavori, l'Amministrazione comunale intende affidare la gestione del "Giardino diffuso" agli abitanti del quartiere o a soggetti individuati per ciascuna area, con un modello partecipativo volto a garantire la manutenzione ordinaria e a rafforzare il senso di appartenenza della comunità.

Il responsabile unico del procedimento è l'ingegnere Vincenzo Marcello Bua, mentre la progettazione e la direzione dei lavori sono affidate al geometra Filippo Bentivegna. L'intervento sarà eseguito dall'impresa Paglino Vincenzo di Alcamo, aggiudicataria dell'appalto con un ribasso del 25,13% sull'importo a base d'asta di circa 112.600 euro.

La durata prevista dei lavori è di circa sei mesi.

****

Festino di San Vito, il Comune cerca ci si occupa dei fuori d'artificio

Il Comune di Mazara ha avviato un'indagine di mercato per l'affidamento del servizio relativo agli spettacoli pirotecnici in occasione del Festino di San Vito 2026.

L'appalto riguarda i due tradizionali appuntamenti con i fuochi d'artificio: il 20 agosto alle ore 5, al termine della processione notturna con il tradizionale "Iocu di Focu a Diunu", e il 23 agosto allo scoccare della mezzanotte, a conclusione dei festeggiamenti dedicati al Santo Patrono.

La lettera d'invito e gli elaborati progettuali sono disponibili sulla piattaforma digitale TuttoGare del Comune. Gli operatori economici interessati dovranno presentare la propria offerta indicando il ribasso percentuale sull'importo posto a base d'asta di 11mila euro.

Le offerte dovranno essere trasmesse esclusivamente attraverso la piattaforma entro le ore 8 del 20 luglio 2026.

Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi al Responsabile Unico del Progetto, il geometra Pietro Cangelosi.

****

Festino di San Vito, aperta la procedura per l'installazione delle luminarie artistiche

Proseguono i preparativi per il Festino di San Vito 2026. Il Comune di Mazara del Vallo ha avviato un'indagine di mercato finalizzata all'affidamento del servizio di installazione delle luminarie artistiche che accompagneranno i festeggiamenti in programma dal 16 al 23 agosto.

L'avviso, insieme alla documentazione progettuale, è stato pubblicato sulla piattaforma telematica TuttoGare. Gli operatori economici interessati potranno presentare la propria migliore offerta economica indicando il ribasso percentuale sull'importo posto a base d'asta di 34. 400 euro.

Le offerte dovranno essere inviate esclusivamente tramite la piattaforma digitale entro le ore 8 del 20 luglio 2026.

Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno contattare il Responsabile Unico del Progetto, il geometra Pietro Cangelosi.



