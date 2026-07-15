Marsala, lavori sulle strade di contrada Spagnola: scattano chiusure e divieti 

15/07/2026 07:00:00

Nuove modifiche alla viabilità nella zona nord di Marsala per consentire interventi di manutenzione della rete stradale. Due tratti di strade comunali in contrada Spagnola saranno infatti interessati da lavori di rifacimento dell'asfalto e, per questo motivo, resteranno temporaneamente chiusi al traffico.

Primo intervento sulla strada per la SP21

Con un'ordinanza della Polizia Municipale, è stata disposta la chiusura al transito e il divieto di sosta sulla strada che collega il lungomare Stagnone alla Strada Provinciale 21. Il provvedimento è in vigore fino a martedì 15 luglio, nella fascia oraria compresa tra le 7 e le 18, per consentire l'esecuzione dei lavori in sicurezza.

Dal 15 al 16 luglio chiude la strada per via Vaiarassa

Successivamente gli interventi si sposteranno sulla strada che collega il lungomare Stagnone con via Vaiarassa. Anche in questo caso il divieto di transito e di sosta sarà in vigore nelle giornate del 15 e 16 luglio, sempre dalle 7 alle 18.

Segnaletica e percorsi alternativi

L'impresa incaricata dei lavori dovrà installare tutta la segnaletica temporanea necessaria per indicare le chiusure e garantire la sicurezza degli automobilisti. Si consiglia a residenti e visitatori diretti nella zona dello Stagnone di programmare gli spostamenti tenendo conto delle limitazioni alla circolazione.



