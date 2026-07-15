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» Dai Comuni
15/07/2026 15:38:00

Marsala: donna sosta sotto il porticato di Palazzo VII Aprile e rifiuta qualsiasi aiuto

https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-07-2026/1784122913-0-marsala-donna-sosta-sotto-il-porticato-di-palazzo-vii-aprile-e-rifiuta-qualsiasi-aiuto.jpg

È tornata a sostare sotto il porticato di Palazzo VII Aprile la donna di nazionalità tedesca che, già nei giorni scorsi, aveva attirato l'attenzione dell'Amministrazione comunale e delle forze dell'ordine.

 

Secondo quanto reso noto dal Comune, la donna rifiuta qualsiasi forma di assistenza e non si lascia avvicinare. L'assessore Anna Caliò, con l'ausilio di un interprete, ha più volte tentato di instaurare un dialogo per offrirle supporto, ma ogni tentativo si è rivelato vano. La donna, descritta come apparentemente tranquilla, continua infatti ad allontanarsi, rendendo impossibile qualsiasi intervento di aiuto.

 

Nel frattempo, la Polizia Municipale, che è riuscita a identificarla, continua a monitorare la situazione. L'Amministrazione comunale invita inoltre i cittadini a segnalare tempestivamente eventuali comportamenti della donna che possano rappresentare un pericolo per la sua incolumità o arrecare danni a persone o cose, così da consentire l'intervento delle autorità competenti.









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