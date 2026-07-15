Cinema sotto le stelle a Marsala: pubblicato a metà luglio l'avviso per la rassegna

15/07/2026 08:00:00

L'estate è già entrata nel vivo, ma a Marsala il cinema all'aperto è ancora tutto da organizzare. Solo in questi giorni, infatti, l'amministrazione comunale ha pubblicato l'avviso esplorativo per individuare chi dovrà realizzare la rassegna di "Cinema sotto le stelle" nell'Atrio del Complesso Monumentale San Pietro. A metà luglio, si è ancora nella fase di raccolta delle manifestazioni di interesse per affidare il servizio.

Un'estate già iniziata

Il ritardo rischia di comprimere ulteriormente il calendario degli eventi. L'avviso, infatti, serve soltanto a selezionare l'operatore che dovrà poi organizzare la programmazione cinematografica, predisporre gli aspetti tecnici e avviare la rassegna. Di conseguenza, anche qualora l'iter procedesse rapidamente, il cinema all'aperto potrebbe partire soltanto nella seconda parte dell'estate, lasciando scoperta gran parte della stagione turistica.

Cosa mette a disposizione il Comune

Secondo l'avviso, Palazzo VII Aprile concederà gratuitamente l'utilizzo dell'Atrio San Pietro, con una disponibilità di 199 sedie e una struttura autorizzata fino a 600 spettatori. Il Comune fornirà inoltre la cabina di proiezione, sosterrà i costi dell'energia elettrica, predisporrà il piano di sicurezza e promuoverà la rassegna attraverso i propri canali istituzionali.

Toccherà al concessionario organizzare tutto

L'operatore che sarà individuato dovrà invece occuparsi dell'organizzazione completa della manifestazione, della gestione tecnica, della sicurezza dell'evento e della programmazione cinematografica, assumendosi ogni responsabilità relativa allo svolgimento delle proiezioni.

Un appuntamento atteso che rischia di partire in ritardo

Il cinema sotto le stelle è tra gli appuntamenti dell'estate marsalese. L'auspicio è che i tempi amministrativi siano celeri e consentano nel giro di poco tempo di poter iniziare la rassegna estiva.



