Mazara del Vallo, il Bar Tour 2026 parte da Caffè Gabè tra cous cous e musica popolare

15/07/2026 18:03:00

Primo appuntamento con Bar Tour 2026, il progetto del Comune di Mazara del Vallo che porta musica e gastronomia nelle attività del centro storico.

Venerdì 17 luglio, dalle 21, Caffè Bistrò Gabè di corso Umberto I ospiterà una serata dedicata al cous cous e alla tradizione musicale siciliana, con l’esibizione del gruppo folkloristico “I Picciotti di Matarò”.

Musica e gastronomia nel centro storico

Bar Tour nasce per costruire un calendario diffuso di iniziative nei pubblici esercizi, mettendo insieme intrattenimento, accoglienza e produzioni locali.

Il progetto punta a valorizzare il centro storico, sostenere le attività economiche e ampliare l’offerta turistico-culturale della città. Le proposte devono mantenere un legame con l’identità di Mazara e rispettare il contesto urbano nel quale si svolgono.

Caffè Gabè apre il programma con una serata che affianca uno dei piatti più rappresentativi della cucina mazarese alle danze e alle sonorità popolari dei Picciotti di Matarò.

«Danza e gastronomia si incontrano nel cuore del centro storico, trasformando una semplice uscita in un’esperienza fatta di cultura, sapori e convivialità», sottolinea l’assessora Germana Abbagnato.

Il progetto Bar Tour

L’iniziativa comunale coinvolge bar, pub, ristoranti e altre attività di somministrazione, chiamati a proporre eventi capaci di animare il centro urbano e favorire la permanenza dei visitatori.

Secondo Abbagnato, la collaborazione tra amministrazione e imprese consente di valorizzare i luoghi della città con proposte legate alla storia e alle tradizioni locali.

Il primo appuntamento è dunque fissato per venerdì 17 luglio, alle 21, da Caffè Gabè, in corso Umberto I. Per informazioni e prenotazioni è disponibile il numero 339 5898950.



