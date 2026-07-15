Il Segesta Teatro Festival riceve il Premio di Rappresentanza del Presidente della Repubblica

15/07/2026 00:00:00

Il Segesta Teatro Festival ottiene uno dei più prestigiosi riconoscimenti istituzionali italiani. L'edizione 2026 della rassegna, in programma dal 29 luglio al 30 agosto nello scenario del Parco archeologico di Segesta, è stata insignita della Medaglia di rappresentanza del Presidente della Repubblica, conferita dal Capo dello Stato Sergio Mattarella.

Un riconoscimento al valore culturale del Festival

La Medaglia del Presidente della Repubblica viene assegnata a manifestazioni che si distinguono per il loro particolare valore culturale, artistico e sociale. Nel caso del Segesta Teatro Festival, il riconoscimento premia il lavoro svolto negli anni nella promozione del teatro, della musica e della danza, valorizzando al tempo stesso uno dei siti archeologici più importanti della Sicilia.

Il premio rappresenta anche un attestato di fiducia verso un festival che, giunto alla sua quinta edizione, è ormai entrato stabilmente tra gli appuntamenti culturali di rilievo nazionale.

La Medaglia del Capo dello Stato

La medaglia conferita dal Quirinale raffigura, sul lato principale, l'Italia Turrita, simbolo della Repubblica ispirato a un'antica moneta siracusana di epoca romana, mentre sul retro è rappresentato il Palazzo del Quirinale, sede della Presidenza della Repubblica.

La soddisfazione del direttore artistico

Grande la soddisfazione del direttore artistico Claudio Collovà, che ha voluto condividere il riconoscimento con tutto il gruppo che lavora all'organizzazione del festival.

«Ricevere questo premio da parte del Presidente della Repubblica è per noi motivo di grande orgoglio. È un riconoscimento che appartiene a tutto il team del Festival e che ci riempie di soddisfazione, ma anche di responsabilità, alla vigilia dell'inizio della nuova edizione», ha dichiarato.

Biondo: «Non un punto di arrivo, ma una nuova sfida»

Per Luigi Biondo, direttore del Parco Archeologico di Segesta, la Medaglia rappresenta soprattutto uno stimolo a proseguire il percorso intrapreso.

«Sono felice di questo riconoscimento. Non lo considero un punto di arrivo, ma l'inizio di una nuova fase ancora più impegnativa. È il risultato di anni di lavoro e delle strategie adottate, ma allo stesso tempo ci carica della responsabilità di offrire al pubblico un festival sempre più ricco e di qualità».

L'edizione 2026 ai nastri di partenza

Il Segesta Teatro Festival 2026 prenderà il via il 29 luglio e si concluderà il 30 agosto, proponendo un cartellone dedicato al teatro, alla musica e alla danza contemporanea all'interno del suggestivo Parco archeologico di Segesta. L'arrivo del Premio di rappresentanza del Presidente della Repubblica rappresenta un importante riconoscimento istituzionale che rafforza ulteriormente il prestigio della manifestazione e il suo ruolo nella promozione culturale della Sicilia.



