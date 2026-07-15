Diritti dei detenuti e riforma del carcere, Marsala ricorda Marco Pannella alla Società Canottieri

15/07/2026 15:14:00

A dieci anni dalla scomparsa di Marco Pannella, Marsala dedica una giornata alla condizione delle carceri e ai diritti delle persone detenute.

L’iniziativa è in programma venerdì 17 luglio e sarà articolata in due momenti: una visita mattutina alla Casa circondariale di Trapani e un incontro pubblico, nel pomeriggio, alla Società Canottieri Marsala.

La visita al carcere di Trapani

La giornata comincerà alle 9.30 con l’ingresso nell’istituto penitenziario di Trapani di una delegazione guidata dagli esponenti di Nessuno tocchi Caino.

La visita richiama uno dei temi centrali dell’impegno politico e civile di Pannella: il rispetto della dignità delle persone private della libertà e la necessità di considerare il carcere una questione che riguarda l’intera società.

Non soltanto i detenuti, dunque, ma anche gli agenti della polizia penitenziaria, gli educatori, il personale sanitario, i magistrati, gli avvocati e le famiglie. È questa la “comunità penitenziaria” attorno alla quale si svilupperà il confronto.

L’incontro alla Società Canottieri Marsala

Alle 18.30 l’attenzione si sposterà nella sede della Società Canottieri Marsala per l’incontro pubblico “La comunità penitenziaria: il carcere secondo Pannella”.

A presiedere e moderare i lavori sarà Francesca Frusteri, presidente della Camera penale di Marsala “On. Avv. Stefano Pellegrino”. I saluti saranno affidati a Lorenzo Carini, presidente della Società Canottieri.

Interverranno Sergio D’Elia ed Elisabetta Zamparutti, esponenti di Nessuno tocchi Caino.

Con loro si confronteranno Chiara Vicini, giudice del Tribunale di Marsala, e Sara Varazi, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Marsala.

Parteciperanno anche gli avvocati Alessandro Casano, Vito Cimiotta e Giacomo Frazzitta, componenti della Camera penale e della sua Commissione Carcere.

Il carcere torna nel dibattito pubblico

L’iniziativa è organizzata dalla Camera penale di Marsala, dalla Società Canottieri e da Nessuno tocchi Caino.

Il punto di partenza è il pensiero di Pannella, ma il confronto guarda alle condizioni attuali degli istituti penitenziari e alla necessità di una riforma capace di tenere insieme sicurezza, funzione rieducativa della pena e tutela dei diritti.

L’obiettivo è riportare la questione carceraria fuori dagli istituti di pena e dentro il dibattito pubblico. Per Pannella, infatti, le condizioni delle carceri rappresentavano una misura concreta della qualità dello Stato di diritto.

L’incontro delle 18.30 alla Società Canottieri Marsala è aperto al pubblico. Per informazioni è disponibile il numero 338 7610495.



