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Cronaca
15/07/2026 22:17:00

Marsala, incendio sul lungomare: intervengono i vigili del fuoco

https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-07-2026/1784147192-0-marsala-incendio-sul-lungomare-intervengono-i-vigili-del-fuoco.jpg

Momenti di apprensione nel tardo pomeriggio di oggi, 15 luglio 2026, sul lungomare di Marsala, dove un incendio è divampato in un locale annesso al ristorante Le Isole, nel cuore della passeggiata cittadina.

 

Le fiamme si sono sviluppate poco dopo le 19, facendo scattare l'allarme tra i presenti. Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i vigili del fuoco del distaccamento di Marsala, con sede in corso Calatafimi, che sono riusciti a domare il rogo prima che potesse estendersi al resto della struttura o agli edifici vicini.

 

L'intervento tempestivo ha evitato conseguenze più gravi. Al momento non si segnalano feriti.

 

Restano ancora da chiarire le cause dell'incendio. Saranno gli accertamenti dei vigili del fuoco a stabilire l'origine delle fiamme e a verificare se si sia trattato di un guasto accidentale o di altre circostanze.

 

L'episodio ha attirato l'attenzione di numerosi passanti e residenti, che hanno assistito alle operazioni di spegnimento lungo uno dei punti più frequentati della città, soprattutto nelle serate estive.

 



Cronaca | 2026-07-15 09:05:00
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