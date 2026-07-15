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Cronaca
15/07/2026 09:05:00

Buongiorno24 del 15 Luglio 2026

https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-07-2026/1784099396-0-.jpg

Buongiorno dalla redazione di Tp24, in diretta su Tp24.it, Rmc 101 e sui nostri canali social per raccontare e approfondire le notizie più importanti della giornata.

 

Apriamo con il tema dell'acqua, che continua a preoccupare la provincia di Trapani. A Mazara del Vallo è scontro sulla potabilità dopo le denunce sull'acqua contaminata, i rilievi dell'Asp e le rassicurazioni del Comune. A Trapani, invece, nuove segnalazioni di contaminazione riaccendono il dibattito sulla sicurezza della rete idrica e portano alla richiesta di un consiglio comunale aperto.

https://www.tp24.it/notizie-inchieste-eventi-a-trapani/mazara-acqua-contaminata-a-tonnarella-il-sindaco-non-ha-detto-nulla-deve-dimettersi/236745

https://www.tp24.it/2026/07/13/dai-comuni/mazara-il-sindaco-nessuna-emergenza-acqua-contaminata-ecco-come-stanno-le-cose/236756

https://www.tp24.it/2026/07/12/cittadinanza/nuovo-caso-di-acqua-contaminata-a-trapani-il-comune-lunedi-via-alle-verifiche/236704

https://video.tp24.it/notizie-inchieste-eventi-a-trapani/trapani-ancora-acqua-contaminata-residenti-quotuna-storia-avanti-decenniquot/236796

 

Parleremo poi della lotta alla mafia. A Palermo prosegue la misteriosa campagna delle cartoline anonime contro Cosa nostra: gli ultimi messaggi sono comparsi allo Zen e si rivolgono direttamente ai giovani con lo slogan: "Se lavori per un mafioso, il tuo stipendio si chiama carcere".

https://video.tp24.it/notizie-inchieste-eventi-a-trapani/strongnuove-cartoline-anonime-mafia-quotse-lavori-mafioso-stipendio-chiama-carcerequotstrong/236797

 

Spazio anche alla cronaca giudiziaria con la richiesta di ergastolo per l'alcamese Vincenzo Gerardi, accusato dell'omicidio della moglie Teresa Stabile, e con la definitiva chiusura del lungo processo ai fratelli Sfraga per la cosiddetta mafia del trasporto dell'ortofrutta.

Ricorderemo inoltre il maresciallo dei Carabinieri Leonardo Mazzara, morto improvvisamente a 41 anni, una notizia che ha profondamente colpito l'Arma e l'intera provincia di Trapani.

 

Parleremo anche dell'ondata di caldo africano che da oggi investe il Trapanese, con l'allerta della Protezione civile e le raccomandazioni per evitare rischi per la salute e incendi.

 

Tra gli altri temi: le condanne per il fallimento della Nicol Chef, l'inchiesta della Guardia di Finanza su una scuola paritaria di Agrigento con 131 docenti impiegati irregolarmente, il caso delle concessioni demaniali a Favignana, il dossier di Legambiente sulle coste siciliane, la classifica Censis degli atenei italiani e le ricadute della transizione energetica sull'economia dell'Isola.

 

Come ogni mattina, analizzeremo le notizie con il contesto e gli approfondimenti che servono per capire cosa sta accadendo nel Trapanese, in Sicilia e nel resto del Paese. Buongiorno24 è in diretta su Tp24.it, Rmc 101 e sui canali social di Tp24.

 



Cronaca | 2026-07-15 08:52:00
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