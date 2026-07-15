Buongiorno24 del 15 Luglio 2026

Buongiorno dalla redazione di Tp24, in diretta su Tp24.it, Rmc 101 e sui nostri canali social per raccontare e approfondire le notizie più importanti della giornata.
Apriamo con il tema dell'acqua, che continua a preoccupare la provincia di Trapani. A Mazara del Vallo è scontro sulla potabilità dopo le denunce sull'acqua contaminata, i rilievi dell'Asp e le rassicurazioni del Comune. A Trapani, invece, nuove segnalazioni di contaminazione riaccendono il dibattito sulla sicurezza della rete idrica e portano alla richiesta di un consiglio comunale aperto.
Parleremo poi della lotta alla mafia. A Palermo prosegue la misteriosa campagna delle cartoline anonime contro Cosa nostra: gli ultimi messaggi sono comparsi allo Zen e si rivolgono direttamente ai giovani con lo slogan: "Se lavori per un mafioso, il tuo stipendio si chiama carcere".
Spazio anche alla cronaca giudiziaria con la richiesta di ergastolo per l'alcamese Vincenzo Gerardi, accusato dell'omicidio della moglie Teresa Stabile, e con la definitiva chiusura del lungo processo ai fratelli Sfraga per la cosiddetta mafia del trasporto dell'ortofrutta.
Ricorderemo inoltre il maresciallo dei Carabinieri Leonardo Mazzara, morto improvvisamente a 41 anni, una notizia che ha profondamente colpito l'Arma e l'intera provincia di Trapani.
Parleremo anche dell'ondata di caldo africano che da oggi investe il Trapanese, con l'allerta della Protezione civile e le raccomandazioni per evitare rischi per la salute e incendi.
Tra gli altri temi: le condanne per il fallimento della Nicol Chef, l'inchiesta della Guardia di Finanza su una scuola paritaria di Agrigento con 131 docenti impiegati irregolarmente, il caso delle concessioni demaniali a Favignana, il dossier di Legambiente sulle coste siciliane, la classifica Censis degli atenei italiani e le ricadute della transizione energetica sull'economia dell'Isola.
Come ogni mattina, analizzeremo le notizie con il contesto e gli approfondimenti che servono per capire cosa sta accadendo nel Trapanese, in Sicilia e nel resto del Paese. Buongiorno24 è in diretta su Tp24.it, Rmc 101 e sui canali social di Tp24.
Un malore improvviso, probabilmente un infarto fulminante, lo ha strappato alla vita mentre dormiva. È morto così Leonardo Mazzara, maresciallo dei Carabinieri in servizio alla Stazione di Trapani, originario di Valderice. Aveva 41...
Centotrentuno docenti impiegati con contratti ritenuti irregolari, oltre 435 mila euro tra contributi evasi e sanzioni e 300 mila euro di ricavi non dichiarati. È il bilancio di un controllo della Guardia di Finanza nel settore...