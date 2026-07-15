Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
15/07/2026 08:52:00

Agrigento, 131 docenti irregolari in una scuola privata 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-07-2026/1784098587-0-agrigento-131-docenti-irregolari-in-una-scuola-privata.jpg

Centotrentuno docenti impiegati con contratti ritenuti irregolari, oltre 435 mila euro tra contributi evasi e sanzioni e 300 mila euro di ricavi non dichiarati. È il bilancio di un controllo della Guardia di Finanza nel settore dell’istruzione privata ad Agrigento.

 

I finanzieri del Comando provinciale hanno individuato una società cooperativa con sede nel capoluogo, impegnata nella gestione di un istituto paritario che organizzava corsi di scuola secondaria di secondo grado.

 

Gli accertamenti, svolti con la collaborazione della Direzione provinciale dell’Inps, hanno riguardato i contratti di collaborazione a progetto stipulati dalla cooperativa con tutti i docenti. Secondo quanto ricostruito dalle Fiamme gialle, quei rapporti di lavoro avrebbero avuto in realtà le caratteristiche del lavoro subordinato.

Per questo sono state riqualificate tutte le 131 posizioni lavorative esaminate, con il recupero della maggiore contribuzione previdenziale e l’applicazione delle relative sanzioni, per un importo complessivo superiore a 435 mila euro.

Il legale rappresentante della cooperativa, che gestisce l’istituto paritario, è stato denunciato per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali dovute dal datore di lavoro.

Dagli approfondimenti sono inoltre emersi, secondo la Guardia di Finanza, ricavi non dichiarati per circa 300 mila euro, segnalati all’Agenzia delle Entrate per il recupero a tassazione.

L’operazione riporta l’attenzione su un settore, quello dell’istruzione privata, nel quale i rapporti di collaborazione possono talvolta nascondere forme di lavoro subordinato, con conseguenze sia per i dipendenti sia per le casse dello Stato.


 



Cronaca | 2026-07-15 08:52:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-07-2026/1784098587-0-agrigento-131-docenti-irregolari-in-una-scuola-privata.jpg

Agrigento, 131 docenti irregolari in una scuola privata 

Centotrentuno docenti impiegati con contratti ritenuti irregolari, oltre 435 mila euro tra contributi evasi e sanzioni e 300 mila euro di ricavi non dichiarati. È il bilancio di un controllo della Guardia di Finanza nel settore...







Native | 14/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-07-2026/1784036736-0-favignana-massimo-cultraro-apre-odissee-di-ieri-e-di-oggi-raccontando-il-mondo-prima-di-omero.jpg

Favignana, Massimo Cultraro apre Odissee di ieri e di oggi raccontando il...

Native | 13/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-07-2026/1783931474-0-appuntamento-al-tramonto-a-tenuta-gorghi-tondi-sette-sere-d-estate-tra-vini-biologici-aperitivo-e-musica-dal-vivo.jpg

Appuntamento al tramonto: a Tenuta Gorghi Tondi sette sere d’estate...

Native | 10/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-07-2026/1783688209-0-tagli-ai-caf-una-scelta-che-indebolisce-un-presidio-di-legalita-e-prossimita-per-i-cittadini.jpg

Tagli ai CAF, una scelta che indebolisce un presidio di legalità e...