Numeri record al Rally Valle del Belice: 59 equipaggi al via della terza edizione

15/07/2026 18:19:00

Numeri da record per il 3° Rally Valle del Belice, in programma il prossimo fine settimana, sabato 18 e domenica 19 luglio. Sono infatti 59 i piloti iscritti alla manifestazione, il dato più alto mai raggiunto nella giovane storia dell’evento, che conferma il ruolo sempre più rilevante della competizione nel panorama automobilistico siciliano e nazionale.

Un risultato che testimonia la crescita costante di un appuntamento capace, in appena tre edizioni, di conquistare l’attenzione di piloti, scuderie e appassionati.

La sfida tra Rally Storico e Rally Moderno

Organizzato dall’Automobile Club Trapani in collaborazione con lo Sporting Club Partanna, il Rally Valle del Belice proporrà una partecipazione equilibrata tra tradizione e innovazione dello sport motoristico.

Saranno 31 gli equipaggi impegnati nel Rally Storico, competizione di rilievo nazionale valida per il Trofeo Rally di Zona (TRZ) e per il Trofeo Rally di Zona Auto Classiche (TRZC).

Altri 28 equipaggi prenderanno invece parte al Rally Moderno, gara valida per il Campionato Siciliano, con protagonisti delle competizioni regionali pronti a sfidarsi lungo le strade del territorio belicino.

Un territorio che conquista piloti e scuderie

Il numero record degli iscritti rappresenta un importante riconoscimento per il lavoro organizzativo portato avanti dagli enti promotori, ma anche la conferma del forte richiamo esercitato dal percorso di gara e dall’accoglienza del territorio.

Il Belice si prepara così a vivere un fine settimana all’insegna dei motori, con un evento che unisce competizione sportiva, valorizzazione del territorio e partecipazione del pubblico.

Pellegrino: “Un risultato straordinario”

«Raggiungere il record storico di partecipanti in questa terza edizione è un risultato straordinario – afferma Giovanni Pellegrino, presidente dell’Automobile Club Trapani –. Questo rally, nonostante la sua giovane età, sta dimostrando sul campo di essere diventato un punto di riferimento solido e stimato nel panorama degli sport motoristici».

Il presidente dell’Automobile Club Trapani sottolinea il valore del percorso intrapreso: «Per noi si tratta di un successo enorme, che ripaga ampiamente la scommessa fatta tre anni fa, quando abbiamo deciso di investire su questa disciplina e di riportare finalmente il grande rally in provincia di Trapani».

Una manifestazione in continua crescita

La collaborazione con lo Sporting Club Partanna si è rivelata determinante per la crescita dell’evento, anno dopo anno sempre più riconosciuto nel circuito automobilistico.

«Grazie al lavoro condiviso con lo Sporting Club Partanna – aggiunge Pellegrino – siamo riusciti a ritagliarci uno spazio sempre più importante e credibile. Vedere oggi 59 equipaggi pronti a darsi battaglia sulle nostre strade è la prova che la strada intrapresa è quella giusta e che il territorio risponde con un entusiasmo eccezionale».

Il Rally Valle del Belice si prepara dunque a vivere la sua terza edizione con il miglior biglietto da visita possibile: un record di partecipazione e la conferma di essere diventato uno degli appuntamenti più attesi del calendario motoristico siciliano.



