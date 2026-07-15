Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Politica

» Attività dell'Ars
15/07/2026 13:00:00

Sicurezza, i 5 Stelle all'Ars: “Fermo il nostro disegno di legge. La destra preferisce la propaganda alle soluzioni”

«Sono la prima firmataria del disegno di legge sulla sicurezza che il Movimento 5 Stelle ha depositato all’Assemblea regionale siciliana nell’aprile del 2024 e oggi più che mai sono convinta che questo tema non possa essere affrontato con proclami urlati o ricette improvvisate. Il governo Meloni ha costruito gran parte della propria narrazione sulla promessa di una maggiore repressione, ma anche quella promessa è rimasta tale: non si è registrato un significativo rafforzamento delle forze dell’ordine per il controllo dei territori. Il governo Schifani, dal canto suo, pur potendo intervenire sugli strumenti di prevenzione e di supporto ai Comuni, è rimasto sostanzialmente immobile».

Lo dichiara la deputata regionale del Movimento 5 Stelle Stefania Campo.

 

«Le cronache - dice Campo - raccontano ogni giorno episodi di violenza, furti, spaccate, bullismo, e reati sempre più frequenti. Di fronte a questo scenario servono organizzazione, coordinamento e risorse, non annunci».

Il disegno di legge, redatto grazie ai suggerimenti e al contributo del Mosis (Movimento Sindacale Sicurezza) punta a rafforzare i Patti per la sicurezza, gli accordi tra Prefetture e Comuni che consentono di programmare interventi di controllo del territorio, videosorveglianza e prevenzione. La proposta prevede che la Regione Siciliana contribuisca al loro finanziamento, affiancando le risorse statali e offrendo ai Comuni strumenti concreti per migliorare la sicurezza urbana.

 

«Non chiediamo - afferma la deputata - nuove competenze per la Regione, ma che utilizzi fino in fondo quelle che già possiede per sostenere gli enti locali e rendere più efficace il lavoro di Prefetture e forze dell’ordine. È gravissimo che, il presidente della Prima Commissione dell'Ars non abbia mai nemmeno calendarizzato il nostro disegno di legge. Lo faccia al più presto. Da oltre due anni questa proposta è ferma in un cassetto. È il paradosso di una destra che parla continuamente di sicurezza, ma che quando ha l’occasione di discutere e approvare una misura concreta sceglie di non farlo».

«Il governo Schifani e la maggioranza di centrodestra - conclude Campo - avrebbero avuto la possibilità di dare un contributo concreto alla sicurezza dei territori sostenendo questo provvedimento. Hanno invece scelto di ignorarlo completamente. Se davvero la sicurezza fosse una priorità, il nostro disegno di legge non sarebbe rimasto fermo per oltre due anni. Anche questa inerzia ha un peso politico preciso, del quale il governo regionale dovrà assumersi la responsabilità davanti ai siciliani».









Native | 14/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-07-2026/1784036736-0-favignana-massimo-cultraro-apre-odissee-di-ieri-e-di-oggi-raccontando-il-mondo-prima-di-omero.jpg

Favignana, Massimo Cultraro apre Odissee di ieri e di oggi raccontando il...

Native | 13/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-07-2026/1783931474-0-appuntamento-al-tramonto-a-tenuta-gorghi-tondi-sette-sere-d-estate-tra-vini-biologici-aperitivo-e-musica-dal-vivo.jpg

Appuntamento al tramonto: a Tenuta Gorghi Tondi sette sere d’estate...

Native | 10/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-07-2026/1783688209-0-tagli-ai-caf-una-scelta-che-indebolisce-un-presidio-di-legalita-e-prossimita-per-i-cittadini.jpg

Tagli ai CAF, una scelta che indebolisce un presidio di legalità e...