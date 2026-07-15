Vini: Donnafugata ha la sua nuova "casa digitale"

15/07/2026 11:05:00

Una piattaforma completamente rinnovata per raccontare non solo i vini, ma anche le persone, i territori e la cultura che da sempre caratterizzano il marchio Donnafugata. L'azienda vitivinicola siciliana ha presentato il suo nuovo sito web, definendolo una vera e propria "casa digitale", pensata per offrire un'esperienza di navigazione più coinvolgente e in linea con la propria identità.

Un racconto che parte dal vino

Il nuovo portale accompagna i visitatori alla scoperta dell'universo Donnafugata attraverso un percorso che intreccia storia, valori e luoghi simbolo dell'azienda.

«Fin dall'inizio ci siamo posti un obiettivo preciso: creare uno spazio capace di raccontare chi siamo», spiega José Rallo, che guida l'azienda insieme al fratello Antonio. «Il vino resta il cuore del nostro racconto, ma il suo valore prende forma attraverso le persone, i territori, la cultura e le esperienze che condividiamo ogni giorno».

Dai vigneti alle esperienze di visita

Tra i contenuti trovano spazio il Manifesto aziendale, la storia della famiglia e i principali territori di produzione: dalle Cantine Storiche di Marsala alle tenute di Contessa

Entellina, Pantelleria, Etna e Vittoria. Il sito raccoglie inoltre le schede dedicate ai vini, lo shop online e le esperienze di visita e degustazione offerte dall'azienda.

Non solo vino

Ampio spazio è riservato anche agli aspetti che vanno oltre la produzione vitivinicola: il Journal con gli approfondimenti aziendali, i progetti legati alla sostenibilità, il patrimonio artistico rappresentato dalle celebri etichette illustrate e le numerose iniziative culturali promosse negli anni.

L'obiettivo è costruire una navigazione ricca di collegamenti tra i diversi contenuti, offrendo una visione complessiva del mondo Donnafugata.

Le persone al centro del racconto

Uno degli elementi distintivi del nuovo progetto è l'attenzione alle persone e ai legami tra generazioni. In questa direzione si inserisce anche "Pranzo di Famiglia", il cortometraggio presentato nei mesi scorsi, che entra a far parte del percorso narrativo del nuovo sito.

Un progetto sviluppato in oltre un anno

Il restyling è il risultato di un lavoro durato oltre dodici mesi, realizzato dal team digitale di Donnafugata insieme all'agenzia Gummy Industries.

Con questa nuova piattaforma l'azienda punta a rafforzare la propria presenza online, trasformando il sito in uno strumento di dialogo con appassionati, clienti e visitatori, nel segno dell'autenticità, della condivisione e della valorizzazione del patrimonio vitivinicolo siciliano.



