Lavori sulla A29: due notti di chiusura tra Campobello e Mazara
L'Anas ha programmato due chiusure notturne sulla A29 Palermo-Mazara del Vallo nel tratto compreso tra gli svincoli di Campobello di Mazara e Mazara del Vallo per consentire interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture.
I lavori riguardano il risanamento strutturale di cavalcavia e muri di sostegno lungo l'asse autostradale e renderanno necessaria l'interdizione al traffico in entrambe le direzioni tra il chilometro 96,600 e il chilometro 114.
Quando scatteranno le chiusure
Il provvedimento sarà in vigore in due diverse notti: dalle ore 20 di giovedì 16 luglio alle ore 6 di venerdì 17 luglio; dalle ore 20 di lunedì 20 luglio alle ore 6 di martedì 21 luglio.
Le deviazioni previste
Durante le fasce orarie interessate dai lavori, il traffico sarà deviato sulla viabilità ordinaria.
Chi è diretto verso Mazara del Vallo dovrà uscire obbligatoriamente allo svincolo di Campobello di Mazara e proseguire lungo la Strada Statale 115, rientrando in autostrada allo svincolo di Mazara.
Percorso inverso per chi viaggia in direzione Palermo: uscita obbligatoria a Mazara del Vallo, prosecuzione sulla SS115 e rientro in A29 dallo svincolo di Campobello di Mazara. L'Anas invita gli automobilisti a programmare gli spostamenti tenendo conto delle modifiche alla viabilità e a prestare attenzione alla segnaletica presente lungo i percorsi alternativi.
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