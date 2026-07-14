Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cittadinanza

» Strade e traffico
14/07/2026 22:00:00

Lavori sulla A29: due notti di chiusura tra Campobello e Mazara

https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-07-2026/lavori-sulla-a29-due-notti-di-chiusura-tra-campobello-e-mazara-450.jpg

L'Anas ha programmato due chiusure notturne sulla A29 Palermo-Mazara del Vallo nel tratto compreso tra gli svincoli di Campobello di Mazara e Mazara del Vallo per consentire interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture.

I lavori riguardano il risanamento strutturale di cavalcavia e muri di sostegno lungo l'asse autostradale e renderanno necessaria l'interdizione al traffico in entrambe le direzioni tra il chilometro 96,600 e il chilometro 114.

 

Quando scatteranno le chiusure

Il provvedimento sarà in vigore in due diverse notti: dalle ore 20 di giovedì 16 luglio alle ore 6 di venerdì 17 luglio; dalle ore 20 di lunedì 20 luglio alle ore 6 di martedì 21 luglio.

 

Le deviazioni previste

Durante le fasce orarie interessate dai lavori, il traffico sarà deviato sulla viabilità ordinaria.

Chi è diretto verso Mazara del Vallo dovrà uscire obbligatoriamente allo svincolo di Campobello di Mazara e proseguire lungo la Strada Statale 115, rientrando in autostrada allo svincolo di Mazara.

Percorso inverso per chi viaggia in direzione Palermo: uscita obbligatoria a Mazara del Vallo, prosecuzione sulla SS115 e rientro in A29 dallo svincolo di Campobello di Mazara. L'Anas invita gli automobilisti a programmare gli spostamenti tenendo conto delle modifiche alla viabilità e a prestare attenzione alla segnaletica presente lungo i percorsi alternativi.









Native | 13/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-07-2026/1783931474-0-appuntamento-al-tramonto-a-tenuta-gorghi-tondi-sette-sere-d-estate-tra-vini-biologici-aperitivo-e-musica-dal-vivo.jpg

Appuntamento al tramonto: a Tenuta Gorghi Tondi sette sere d’estate...

Native | 10/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-07-2026/1783688209-0-tagli-ai-caf-una-scelta-che-indebolisce-un-presidio-di-legalita-e-prossimita-per-i-cittadini.jpg

Tagli ai CAF, una scelta che indebolisce un presidio di legalità e...

Native | 09/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-07-2026/1783495013-0-liberty-lines-maggiore-capacita-per-le-egadi-offerta-potenziata-per-l-estate-2026.jpg

Liberty Lines, maggiore capacità per le Egadi: offerta potenziata...