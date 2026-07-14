A Trapani gli "Oscar dell'Allenatore 2026"

14/07/2026 10:00:00

Si è svolta ieri, lunedì 13 luglio, al AC Life Style Beach Trapani, la cerimonia di consegna degli "Oscar dell'Allenatore 2026", il riconoscimento promosso dall'Associazione Italiana Allenatori Calcio (AIAC) della provincia di Trapani per celebrare i tecnici che si sono distinti nel corso dell'ultima stagione sportiva.

L'iniziativa, organizzata dal direttivo provinciale dell'AIAC, ha riunito allenatori, dirigenti, arbitri e rappresentanti delle istituzioni sportive in un momento dedicato non solo ai risultati ottenuti sul campo, ma anche ai valori che caratterizzano il ruolo dell'allenatore.

Non solo vittorie, ma anche etica e impegno

Ad aprire la serata è stato il presidente dell'AIAC Trapani, Giuseppe Fortunato Alessio Lamia, che ha ribadito il significato dell'iniziativa.

«L'Oscar dell'Allenatore vuole valorizzare la figura del tecnico nella sua interezza. Non premiamo soltanto chi ha raggiunto traguardi sportivi, ma anche chi si è distinto per professionalità, correttezza, qualità umane e impegno educativo nei confronti dei propri atleti e della comunità».

Durante la manifestazione sono stati consegnati i riconoscimenti ai tecnici che si sono messi in evidenza nella stagione appena conclusa, insieme a premi speciali dedicati agli allenatori storici del territorio, omaggiati per la lunga carriera e il contributo dato alla crescita del calcio trapanese.

Le autorità presenti

Alla cerimonia hanno preso parte numerosi rappresentanti del mondo sportivo, tra cui Alessandro Aiello, presidente Panathlon e Baskin, Francesco Morena, presidente AIAC Palermo, Marco Mineo, segretario regionale AIAC, Bruno Lombardo, presidente FIGC Trapani, e Michele Cavarretta, presidente della sezione AIA di Trapani.

Un riconoscimento al ruolo educativo dell'allenatore

La serata ha confermato la volontà dell'AIAC provinciale di promuovere una cultura sportiva che metta al centro la figura dell'allenatore come educatore, esempio e punto di riferimento per le nuove generazioni.

L'evento ha rappresentato anche un'occasione di incontro e confronto tra i protagonisti del calcio trapanese, ribadendo come il successo nello sport passi non solo attraverso le vittorie, ma anche attraverso il rispetto delle regole, la formazione dei giovani e l'impegno quotidiano sul territorio.



