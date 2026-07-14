Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Sport
14/07/2026 10:00:00

A Trapani gli "Oscar dell'Allenatore 2026"

 

 
https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-07-2026/a-trapani-gli-oscar-dell-allenatore-2026-450.jpg

Si è svolta ieri, lunedì 13 luglio, al AC Life Style Beach Trapani, la cerimonia di consegna degli "Oscar dell'Allenatore 2026", il riconoscimento promosso dall'Associazione Italiana Allenatori Calcio (AIAC) della provincia di Trapani per celebrare i tecnici che si sono distinti nel corso dell'ultima stagione sportiva.

L'iniziativa, organizzata dal direttivo provinciale dell'AIAC, ha riunito allenatori, dirigenti, arbitri e rappresentanti delle istituzioni sportive in un momento dedicato non solo ai risultati ottenuti sul campo, ma anche ai valori che caratterizzano il ruolo dell'allenatore.

 

Non solo vittorie, ma anche etica e impegno

Ad aprire la serata è stato il presidente dell'AIAC Trapani, Giuseppe Fortunato Alessio Lamia, che ha ribadito il significato dell'iniziativa.

«L'Oscar dell'Allenatore vuole valorizzare la figura del tecnico nella sua interezza. Non premiamo soltanto chi ha raggiunto traguardi sportivi, ma anche chi si è distinto per professionalità, correttezza, qualità umane e impegno educativo nei confronti dei propri atleti e della comunità».

Durante la manifestazione sono stati consegnati i riconoscimenti ai tecnici che si sono messi in evidenza nella stagione appena conclusa, insieme a premi speciali dedicati agli allenatori storici del territorio, omaggiati per la lunga carriera e il contributo dato alla crescita del calcio trapanese.

 

Le autorità presenti

Alla cerimonia hanno preso parte numerosi rappresentanti del mondo sportivo, tra cui Alessandro Aiello, presidente Panathlon e Baskin, Francesco Morena, presidente AIAC Palermo, Marco Mineo, segretario regionale AIAC, Bruno Lombardo, presidente FIGC Trapani, e Michele Cavarretta, presidente della sezione AIA di Trapani.

Un riconoscimento al ruolo educativo dell'allenatore

La serata ha confermato la volontà dell'AIAC provinciale di promuovere una cultura sportiva che metta al centro la figura dell'allenatore come educatore, esempio e punto di riferimento per le nuove generazioni.

L'evento ha rappresentato anche un'occasione di incontro e confronto tra i protagonisti del calcio trapanese, ribadendo come il successo nello sport passi non solo attraverso le vittorie, ma anche attraverso il rispetto delle regole, la formazione dei giovani e l'impegno quotidiano sul territorio.

 



Sport | 2026-07-14 10:00:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-07-2026/a-trapani-gli-oscar-dell-allenatore-2026-250.jpg

A Trapani gli "Oscar dell'Allenatore 2026"

 

 

Si è svolta ieri, lunedì 13 luglio, al AC Life Style Beach Trapani, la cerimonia di consegna degli "Oscar dell'Allenatore 2026", il riconoscimento promosso dall'Associazione Italiana Allenatori Calcio (AIAC) della...







Native | 13/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-07-2026/1783931474-0-appuntamento-al-tramonto-a-tenuta-gorghi-tondi-sette-sere-d-estate-tra-vini-biologici-aperitivo-e-musica-dal-vivo.jpg

Appuntamento al tramonto: a Tenuta Gorghi Tondi sette sere d’estate...

Native | 10/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-07-2026/1783688209-0-tagli-ai-caf-una-scelta-che-indebolisce-un-presidio-di-legalita-e-prossimita-per-i-cittadini.jpg

Tagli ai CAF, una scelta che indebolisce un presidio di legalità e...

Native | 09/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-07-2026/1783495013-0-liberty-lines-maggiore-capacita-per-le-egadi-offerta-potenziata-per-l-estate-2026.jpg

Liberty Lines, maggiore capacità per le Egadi: offerta potenziata...