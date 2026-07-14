Giornata tra mare e inclusione: l'UICI Trapani alla Riserva dello Zingaro

14/07/2026 15:00:00

Una giornata all'insegna del mare, della condivisione e dell'inclusione. Sabato 11 luglio i soci dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Trapani, insieme a familiari e amici, hanno partecipato a un'escursione in barca lungo la costa della Riserva Naturale dello Zingaro, vivendo un'esperienza che ha unito il piacere della scoperta del territorio a quello dello stare insieme.

La partenza è avvenuta dal porto di San Vito Lo Capo, dove il gruppo si è imbarcato sul Jacky Sea per una navigazione tra alcune delle località più suggestive della costa trapanese. Il percorso ha toccato le calette della Riserva dello Zingaro fino ai Faraglioni di Scopello, offrendo ai partecipanti la possibilità di ammirare uno dei tratti di mare più spettacolari della Sicilia.

Durante la mattinata non sono mancati i momenti di relax, con diverse soste per fare il bagno nelle acque cristalline. Chi ha preferito non tuffarsi ha potuto comunque godersi il panorama direttamente dall'imbarcazione, in un clima di serenità e convivialità.

Anche il pranzo ha riservato una piacevole sorpresa: al posto del previsto pane cunzato è stato servito un cous cous di pesce alla trapanese, piatto simbolo della tradizione gastronomica locale, apprezzato da tutti i presenti.

Nel pomeriggio, una volta rientrati a San Vito Lo Capo, il gruppo ha avuto del tempo libero per passeggiare tra le vie del borgo, rilassarsi in spiaggia o concedersi un gelato e un aperitivo prima del rientro.

L'iniziativa si inserisce tra le attività promosse dall'UICI Trapani per favorire la socializzazione e la partecipazione attiva dei soci, dimostrando come il turismo e la valorizzazione del territorio possano diventare strumenti concreti di inclusione.

Una giornata che, oltre alla bellezza dei luoghi visitati, ha lasciato ai partecipanti il ricordo di un'esperienza condivisa fatta di amicizia, sorrisi e spirito di comunità.



