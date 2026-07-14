Trapani: al Sant'Antonio Abate si lavora per i 18 posti della terapia subintensiva

14/07/2026 13:00:00

Nuovo passo avanti per il potenziamento dell’assistenza ospedaliera al Sant’Antonio Abate. Se da una parte resta ancora in attesa di definizione la gara per la costruzione della palazzina che dovrà accogliere il servizio di Radioterapia, dall’altra entra nella fase operativa il progetto per la realizzazione dei 18 posti di terapia subintensiva.

La soluzione individuata dall’Azienda sanitaria provinciale è arrivata dopo la revisione del progetto originario: inizialmente, infatti, i posti letto di area semintensiva erano destinati a trovare spazio proprio nel nuovo corpo di fabbrica previsto alle spalle dell’ospedale. I ritardi accumulati nell’avvio della costruzione hanno però portato a una modifica della pianificazione, con il trasferimento dell’intervento all’interno del presidio, all’ottavo piano.

Il progetto esecutivo, dal valore complessivo di oltre 2,8 milioni di euro, è stato approvato il primo settembre dal commissario straordinario dell’Asp, Sabrina Pulvirenti. Dopo l’ok tecnico-amministrativo è stata avviata la procedura per l’affidamento dei lavori, assegnati alla Urania Costruzioni di Messina.

L’impresa aggiudicataria è stata successivamente autorizzata a ricorrere al subappalto per alcune attività, per un importo stimato di circa 520 mila euro. Le lavorazioni saranno affidate alla G.M. Elettra di Calatafimi Segesta, società attiva nel settore degli impianti elettrici civili e industriali, dalla progettazione all’installazione fino agli interventi di manutenzione.

L’autorizzazione al subappalto è contenuta in una determina firmata dal responsabile della Gestione tecnica dell’Azienda sanitaria provinciale, Francesco Costa.

La terapia subintensiva costituisce un reparto di collegamento tra la degenza ordinaria e la terapia intensiva. È destinata a pazienti con condizioni cliniche complesse ma stabili, che necessitano di sorveglianza continua e di cure specialistiche senza arrivare, nella maggior parte dei casi, alla necessità di ventilazione artificiale invasiva.



