Sanità in Sicilia: il M5S raccoglie le segnalazini dei cittadini davanti agli ospedali 

14/07/2026 07:00:00

l Movimento 5 Stelle Sicilia avvia una campagna sul territorio per raccogliere direttamente dai cittadini le segnalazioni sui problemi della sanità pubblica. L'iniziativa prevede l'allestimento di banchetti informativi davanti a pronto soccorso e ospedali dell'Isola, dove attivisti e rappresentanti del Movimento inviteranno pazienti, familiari e personale sanitario a raccontare le proprie esperienze.

Le testimonianze saranno raccolte anche attraverso il portale sossanitasiciliana.it, creato dal M5S per segnalare disservizi, criticità e casi di presunta malasanità. Il calendario delle iniziative nei vari presidi ospedalieri sarà invece pubblicato sul portale nazionale del Movimento.

L'obiettivo: trasformare le segnalazioni in atti parlamentari

Secondo il Movimento, l'obiettivo è utilizzare le informazioni raccolte per promuovere interrogazioni, atti ispettivi e iniziative politiche, con l'intento di sollecitare interventi da parte del Governo regionale guidato da Renato Schifani.

«Vogliamo dare voce ai cittadini e agli operatori sanitari che ogni giorno vivono le difficoltà della sanità siciliana», spiega il coordinatore regionale del M5S Nuccio Di Paola.

Di Paola: «Pazienti e personale sanitario si sentono abbandonati»

Per il coordinatore pentastellato, le criticità del sistema riguardano numerosi aspetti: dalla carenza di personale ai turni di lavoro gravosi, passando per le lunghe liste d'attesa, le difficoltà nelle prenotazioni e le carenze strutturali degli ospedali.

«Non passa giorno – afferma Di Paola – che davanti ai pronto soccorso o nelle sale d'attesa non si percepisca il senso di abbandono vissuto da chi ha bisogno di cure. Allo stesso tempo, medici e operatori sanitari sono costretti a lavorare in condizioni sempre più difficili per la cronica mancanza di personale».

Il Movimento si dice convinto che, attraverso questa campagna, emergeranno situazioni particolarmente gravi che finora non hanno trovato spazio nel dibattito pubblico e politico.



