Marsala, Consiglio in affanno: scontro su comunicazioni e rottamazione tributi

14/07/2026 06:00:00

Il consiglio comunale di Marsala è una barca che naviga senza sapere dove va e a che velocità.

È tempo di rodaggio per molti, soprattutto per i consiglieri appena eletti. Anche il presidente Giovanni Maniscalco deve ancora prendere la mano: guidare l’Assise sembra facile, ma non lo è.

In Aula è arrivata la delibera, già trattata in commissione Bilancio, sulla rottamazione dei tributi locali. La commissione ha espresso parere favorevole, dunque il passaggio di voto in Consiglio, che si è espresso in maniera favorevole all’unanimità; contestualmente è stata approvata anche l’immediata esecutività.

Scoppia il caso “comunicazioni”

È difficile che a Enzo Sturiano, consigliere di opposizione, scappi qualcosa. Ma nel momento della chiusura dei lavori d’Aula e dell’aggiornamento alla prossima seduta, il 15 luglio, Sturiano ha chiesto che venissero trattati gli altri punti all’ordine del giorno, comprese le comunicazioni, e anche un’autorizzazione a un’indagine conoscitiva in merito ai lavori del PNRR, voluta dalla commissione di merito:

“Mi sembra doveroso chiedere il prelievo del punto in questione, così la commissione Lavori Pubblici può iniziare la ricognizione dei lavori che si possono terminare e di quelli che non si possono più terminare perché c’erano delle scadenze perentorie”.

Sturiano poi pone la questione relativa alle comunicazioni:

“Ci sono tante comunicazioni che i consiglieri di minoranza vogliono fare, anche all’assessore Daniele Nuccio, che ha il gravoso compito di rappresentare l’Amministrazione”.

Sturiano: le comunicazioni non possono non farsi

L’ex presidente di Palazzo VII Aprile è un fiume in piena, cita l’interruzione dell’erogazione dell’acqua, che avverrà il 15 luglio a seguito di lavori che farà E-Distribuzione:

“Se non si interrompe un pubblico servizio per dei lavori che si conoscono per tempo. Voglio sapere come mai non si sono programmate altre iniziative. Perché l’Enel non garantisce con un gruppo elettrogeno la continuità del servizio? Questo è un intervento programmabile”.

Il periodo, effettivamente, è molto delicato per la città, che vive anche di turismo e quindi, con un’interruzione, in sofferenza ci vanno le attività.

Sturiano chiede anche come mai la sindaca, Andreana Patti, non si presenti ancora in Aula per presentare gli altri tre assessori mancanti e il vicesindaco.

Nuccio: “Mi aspetto segnalazioni non da cittadino comune”

L’assessore Daniele Nuccio ha risposto a Sturiano, sostenendo che in città ci sono problemi mai risolti da mesi e mesi:

“Ognuno si assuma le proprie responsabilità. Condivido la legittimità di trasformare la comunicazione in interrogazione, ma c’è un aspetto: si presume anche che oggi si dovesse votare l’emendamento di proroga dei termini”.

Emendamento non messo ai voti e quindi ne è nato un ulteriore problema. Ma questo non può essere un problema legato al singolo consigliere, bensì di chi guida l’Aula. Avrebbe dovuto votarsi prima l’emendamento e poi la delibera. Così non è stato.

Licari: gestione dei rifiuti

La consigliera comunale del PD, Linda Licari, riporta in Consiglio la questione dei rifiuti: obiettivi a lungo termine, dice, citando la sentenza del Consiglio di Stato, quindi continuità del servizio e modifica delle tariffe.

L’invito della Licari all’Amministrazione arriva alla luce di un debito che il Comune ha nei confronti di Formula Ambiente, pari a circa 2 milioni di euro.



