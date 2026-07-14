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Cronaca

» Meteo
14/07/2026 07:58:00

Sicilia, allerta caldo: arriva l’ondata africana con afa e rischio incendi

https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-07-2026/1784008774-0-sicilia-allerta-caldo-arriva-l-ondata-africana-con-afa-e-rischio-incendi.jpg

La Sicilia si prepara ad affrontare la prima vera ondata di caldo dell’estate. La Protezione Civile regionale ha diramato un avviso di preallerta per alte temperature, in vista di una fase rovente attesa da mercoledì 15 fino a domenica 19 luglio.

Secondo le previsioni, l’anticiclone africano porterà sull’Isola condizioni di caldo intenso e persistente, con temperature ben oltre le medie stagionali. Nelle aree interne e più esposte si potranno raggiungere e localmente superare i 42-44 gradi, mentre lungo le coste sarà soprattutto l’umidità a rendere il clima particolarmente opprimente.

 

Afa e disagio bioclimatico

Uno degli aspetti più critici sarà proprio la combinazione tra caldo e umidità. Le pianure centrali e orientali e le zone costiere saranno le più colpite, con un aumento significativo del disagio bioclimatico, soprattutto nelle ore più calde della giornata e durante la notte, quando il caldo farà fatica a diminuire.

Le condizioni potrebbero risultare particolarmente pesanti per le persone più fragili: anziani, bambini e soggetti con patologie croniche sono invitati a prestare la massima attenzione.

 

Rischio incendi in aumento

Il caldo, unito alla vegetazione secca e alla totale assenza di piogge, favorirà un aumento del rischio incendi su tutto il territorio regionale. Le situazioni più delicate riguarderanno le aree boschive e le zone di interfaccia tra campagna e centri abitati.

 

L’avviso della Protezione Civile

Il Dipartimento regionale ha scelto di anticipare l’allerta proprio per consentire a enti locali e strutture competenti di organizzarsi in tempo, predisponendo misure di prevenzione e informazione alla popolazione.

L’evoluzione della situazione sarà monitorata costantemente, con eventuali aggiornamenti nei prossimi giorni.

 

I consigli

In vista dei giorni più caldi, le raccomandazioni sono sempre le stesse ma fondamentali: evitare di uscire nelle ore centrali, idratarsi frequentemente, proteggersi dal sole e prestare attenzione ai segnali del corpo. Fondamentale anche limitare attività che possano favorire incendi.









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