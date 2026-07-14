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Lettere & Opinioni
14/07/2026 11:00:00

Castelvetrano: "Vetrine pulite e decorate per rilanciare il centro storico"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-07-2026/castelvetrano-vetrine-pulite-e-decorate-per-rilanciare-il-centro-storico-450.jpg

Gentile direttore di tp24,

il decoro urbano rappresenta il primo biglietto da visita di una città. Strade curate, edifici restaurati e vetrine decorose trasmettono un'immagine di bellezza, vitalità e accoglienza, elementi fondamentali sia per la qualità della vita dei residenti sia per l'attrattività turistica e commerciale del territorio. Tra gli aspetti che più incidono sulla percezione del centro storico vi sono le numerose vetrine dei locali sfitti, spesso lasciate in stato di abbandono, con vetri sporchi, manifesti deteriorati e spazi che finiscono per trasmettere un senso di incuria e di declino. Una situazione che penalizza l'immagine complessiva della città e rischia di scoraggiare visitatori, investitori e potenziali nuovi imprenditori. 

 

Per questo motivo sarebbe auspicabile che l'Amministrazione comunale adottasse una specifica ordinanza sul decoro urbano, imponendo ai proprietari degli immobili commerciali non utilizzati l'obbligo di mantenere pulite e decorose le vetrine. L'ordinanza dovrebbe prevedere tempi certi per l'adempimento e sanzioni amministrative nei confronti di chi non rispetta tali prescrizioni. L'obiettivo, tuttavia, non dovrebbe essere esclusivamente quello di imporre un obbligo, ma soprattutto di costruire una collaborazione virtuosa tra Comune e proprietari degli immobili. Accanto alle disposizioni sul mantenimento della pulizia, infatti, l'Amministrazione potrebbe promuovere un progetto condiviso di valorizzazione estetica delle vetrine inutilizzate. Una soluzione semplice, efficace e già sperimentata con successo in numerosi centri storici italiani consiste nell'installazione di vetrofanie artistiche e tematiche, capaci di trasformare spazi vuoti in strumenti di comunicazione e promozione del territorio. Le immagini potrebbero raccontare la storia della città, valorizzarne i monumenti, i paesaggi, le tradizioni, i prodotti tipici, gli eventi culturali e le eccellenze locali, contribuendo a creare un percorso visivo piacevole e coinvolgente per cittadini e turisti. 

Per rendere ancora più suggestivo il centro storico nelle ore serali, le vetrine decorate potrebbero essere ulteriormente valorizzate mediante l'installazione di piccoli faretti a energia solare, collocati esternamente e realizzati a cura del Comune. Si tratterebbe di una soluzione sostenibile, a basso impatto economico e rispettosa dell'ambiente, capace di migliorare l'illuminazione degli spazi e di rendere più accoglienti le vie cittadine anche dopo il tramonto. Un intervento di questo tipo produrrebbe molteplici benefici: migliorerebbe il decoro urbano, innalzerebbe la percezione di sicurezza, valorizzerebbe il patrimonio storico e culturale, rafforzerebbe l'identità cittadina e renderebbe il centro storico più attrattivo per residenti, visitatori e operatori economici. 

 

Prendersi cura delle vetrine dei negozi sfitti non significa soltanto nascondere il vuoto lasciato dalle attività cessate, ma trasformare un elemento di criticità in un'opportunità di rigenerazione urbana. È una scelta di civiltà, di rispetto verso la comunità e di investimento sull'immagine della città. Per questo motivo sarebbe opportuno che l'Amministrazione comunale valutasse con attenzione l'adozione di un'ordinanza specifica sul decoro delle vetrine dei locali sfitti, accompagnandola con un progetto di valorizzazione condiviso con i proprietari. Un piccolo intervento, capace però di produrre un grande cambiamento nella percezione del centro storico e di restituire ai cittadini e ai visitatori una città più bella, ordinata e accogliente. 

 

Con l’ausilio dell’IA, provo a dare un’idea visiva di quanto ho scritto attaverso alcune foto che allego.

 

Maurizio Balsamo



Lettere & Opinioni | 2026-07-14 08:00:00
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