Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Istituzioni

» Dai Comuni
14/07/2026 00:00:00

Nuove indennità a Campobello: ecco quanto guadagnano sindaco, assessori e vertici del consiglio

https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-07-2026/nuove-indennita-a-campobello-ecco-quanto-guadagnano-sindaco-assessori-e-vertici-del-consiglio-450.jpg

 

Nuove indennità per il sindaco, la Giunta e i vertici del Consiglio comunale di Campobello di Mazara. Con una delibera approvata lo scorso 7 luglio, l'Amministrazione comunale ha aggiornato gli importi spettanti agli amministratori locali, adeguandoli alle disposizioni previste dalla normativa nazionale.

 

L'atto recepisce quanto stabilito dalla legge di Bilancio 2022, che ha introdotto un nuovo sistema di calcolo delle indennità dei sindaci, parametrandole al trattamento economico dei presidenti di Regione in base alla popolazione residente risultante dall'ultimo censimento ufficiale.

Per Campobello di Mazara, che secondo i dati Istat del 2022 conta 11.404 abitanti, l'indennità del primo cittadino corrisponde al 30% di quella prevista per il presidente della Regione Siciliana. Su questo importo vengono poi calcolati anche i compensi del vicesindaco, degli assessori e dei componenti della presidenza del Consiglio comunale.

Con il nuovo adeguamento, in vigore dall'insediamento della nuova amministrazione avvenuto nel giugno scorso, il sindaco percepirà un'indennità lorda mensile di 4.140 euro, rispetto ai 2.788,87 euro riconosciuti in precedenza. Al vicesindaco spettano 2.277 euro, mentre assessori e presidente del Consiglio comunale riceveranno 1.863 euro ciascuno. L'indennità del vicepresidente del Consiglio è invece fissata in 1.117,80 euro.

 

L'adeguamento comporterà un incremento della spesa per le casse comunali. Secondo quanto riportato nella delibera, il maggiore onere previsto per il 2026 ammonta a 38.493,35 euro.

Una parte di questa somma potrà essere coperta attraverso il contributo della Regione Siciliana. Per ottenere il finanziamento il Comune dovrà presentare un'apposita richiesta, seguendo le modalità previste dagli accordi tra Regione e Autonomie locali e dai successivi decreti assessoriali che disciplinano l'erogazione delle risorse.

L'aggiornamento delle indennità rientra nel percorso di adeguamento previsto dalla normativa nazionale, che negli ultimi anni ha ridefinito il trattamento economico degli amministratori degli enti locali in relazione alle dimensioni demografiche dei Comuni.

 



Dai Comuni | 2026-07-12 18:10:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-07-2026/marsala-i-100-anni-di-nonna-rosa-250.jpg

Marsala, i 100 anni di nonna Rosa

Un traguardo straordinario per nonna Rosa Ottoveggio. Ha festeggiato i suoi 100 anni circondata dall’affetto dei propri cari e ricevendo anche gli auguri della sindaca Andreana Patti: “Le consegno la targa istituzionale a nome della...

Dai Comuni | 2026-07-13 11:19:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-07-2026/marsala-proseguono-le-visite-a-palazzo-vii-aprile-250.jpg

Marsala: proseguono le visite a Palazzo VII Aprile

Prosegue anche per l'estate l'iniziativa che consente a cittadini e turisti di visitare Palazzo VII Aprile, sede del Consiglio comunale di Marsala. A comunicarlo è il presidente del Consiglio Giovanni Maniscalco, che fin...







Native | 13/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-07-2026/1783931474-0-appuntamento-al-tramonto-a-tenuta-gorghi-tondi-sette-sere-d-estate-tra-vini-biologici-aperitivo-e-musica-dal-vivo.jpg

Appuntamento al tramonto: a Tenuta Gorghi Tondi sette sere d’estate...

Native | 10/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-07-2026/1783688209-0-tagli-ai-caf-una-scelta-che-indebolisce-un-presidio-di-legalita-e-prossimita-per-i-cittadini.jpg

Tagli ai CAF, una scelta che indebolisce un presidio di legalità e...

Native | 09/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-07-2026/1783495013-0-liberty-lines-maggiore-capacita-per-le-egadi-offerta-potenziata-per-l-estate-2026.jpg

Liberty Lines, maggiore capacità per le Egadi: offerta potenziata...