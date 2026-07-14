Alcamo, c'è il nuovo bando per i centri estivi: la scadenza è il 26 luglio

14/07/2026 16:00:00

Il Comune di Alcamo riapre i termini per la realizzazione dei centri estivi destinati ai bambini e ai ragazzi dai 3 ai 14 anni. L'Ufficio Servizi Sociali ha pubblicato il secondo avviso pubblico per selezionare i progetti che saranno finanziati attraverso il Fondo per le attività socio-educative a favore dei minori, previsto dalla legge 199 del 30 dicembre 2025.

Le domande dovranno essere presentate entro il 26 luglio 2026.

Chi può partecipare

Possono candidarsi gli Enti del Terzo Settore iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o ai registri regionali, oltre alle associazioni senza scopo di lucro che partecipino attraverso un accordo di rete con altri soggetti non profit. Almeno uno dei partecipanti dovrà avere la sede legale nel territorio comunale di Alcamo.

I progetti selezionati riceveranno un contributo economico e dovranno svolgersi nel periodo compreso tra giugno e dicembre 2026.

Attività e destinatari

Ogni progetto potrà avere una durata massima di quattro settimane, pari a 20 giorni effettivi di attività, coinvolgendo da 10 a 15 minori.

I centri estivi saranno rivolti ai bambini e ai ragazzi residenti ad Alcamo o iscritti a scuole della città, nella fascia d'età tra i 3 e i 14 anni.

L'accesso prioritario sarà riservato ai minori appartenenti a nuclei familiari con ISEE non superiore a 10.140 euro, oltre ai bambini e ragazzi segnalati dal Servizio Sociale comunale, per i quali non sarà richiesto l'indicatore ISEE.

Le attività previste

I progetti dovranno includere iniziative educative, ricreative, sportive e culturali, con particolare attenzione alla conoscenza del territorio e del patrimonio ambientale e culturale.

Tra le attività richieste figurano laboratori creativi, musicali e teatrali, cineforum, corsi di lingua, percorsi ludici per il potenziamento delle competenze scolastiche, oltre a iniziative sportive realizzate in collaborazione con associazioni e società dilettantistiche.

Come presentare la domanda

La modulistica è disponibile sul sito del Comune di Alcamo e presso gli uffici della Direzione "Servizi alla Persona" di via Verga.

Le domande dovranno essere inviate esclusivamente tramite PEC all'indirizzo comunedialcamo.protocollo@pec.it entro il 26 luglio.

L'amministrazione precisa inoltre che gli enti già ammessi al finanziamento con il primo avviso potranno partecipare anche al secondo, a condizione di presentare un progetto completamente diverso, con date differenti e beneficiari non coincidenti, fatta eccezione per gli eventuali minori segnalati dai Servizi sociali.



