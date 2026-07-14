Mazara del Vallo, torna la Pastasciutta antifascista: memoria e solidarietà a Borgata Costiera

14/07/2026 10:33:00

La Pastasciutta antifascista torna a Mazara del Vallo. Lunedì 20 luglio, alle 20, la terza edizione dell’iniziativa si terrà nella Parrocchia San Giuseppe di Borgata Costiera.

L’appuntamento è promosso dall’Anpi di Mazara, sezione “Comandante Petralia”, in collaborazione con la comunità parrocchiale. La serata unirà memoria storica, partecipazione e solidarietà.

Il gesto della famiglia Cervi

La Pastasciutta antifascista ricorda quanto accadde il 25 luglio 1943, dopo la caduta del regime fascista.

La famiglia Cervi preparò e offrì pasta agli abitanti di Campegine, in Emilia-Romagna. Un gesto semplice, diventato negli anni un simbolo pubblico di libertà, condivisione e democrazia.

«Ho sentito tanti discorsi sulla fine del fascismo, ma la più bella parlata è stata quella della pastasciutta in bollore», ricordava Alcide Cervi.

A ottant’anni dalla nascita della Repubblica e dal primo voto delle donne, l’iniziativa mazarese propone un momento per ricordare chi ha combattuto per la libertà e conoscere più da vicino le attività dell’Anpi.

Il sostegno alla parrocchia

La serata avrà anche una finalità solidale. Il ricavato contribuirà al percorso di rinascita della Parrocchia San Giuseppe e al sostegno delle sue attività.

La quota di partecipazione è di 10 euro e comprende pastasciutta, gelato e acqua. Per i bambini è prevista una quota ridotta di 5 euro.

Gli organizzatori invitano i partecipanti a portare piatti, bicchieri e posate riutilizzabili, per limitare gli sprechi e rendere la festa più sostenibile.

Le prenotazioni dovranno essere effettuate entro il 17 luglio, fino all’esaurimento dei posti disponibili. È possibile scrivere all’indirizzo anpi.mazara@gmail.com oppure telefonare ai numeri 320 403 9887 e 347 828 6245.



