"Epicuro ha vinto": a Senigallia il festival dedicato al padre della filosofia del piacere

14/07/2026 11:25:00

Due giornate di incontri, studiosi internazionali e riflessioni su un pensiero filosofico che, a oltre duemila anni dalla sua nascita, continua a parlare al presente. Il 20 e 21 luglio, la Rotonda a Mare di Senigallia ospiterà l'ottava edizione del Festival Epicureo, l'unico appuntamento in Italia interamente dedicato alla figura di Epicuro.

L'ingresso sarà gratuito e senza prenotazione. Il tema scelto per questa edizione è "Epicuro ha vinto", una formula che vuole sottolineare come molte delle intuizioni del filosofo greco – dalla ricerca della felicità all'importanza dell'amicizia, fino al rifiuto dell'ansia e dell'accumulo – continuino a influenzare il modo di vivere contemporaneo.

Filosofia e attualità

Gli organizzatori spiegano che il titolo non vuole essere una provocazione, ma una riflessione sul fatto che molte scelte oggi considerate moderne trovano le loro radici proprio nel pensiero epicureo. Dall'equilibrio tra lavoro e vita privata alla valorizzazione del tempo libero e delle relazioni umane, le idee di Epicuro vengono spesso praticate senza che se ne conosca l'origine.

Relatori da università di tutto il mondo

Anche quest'anno il festival riunirà alcuni dei principali studiosi internazionali del filosofo greco.

Tra gli ospiti figurano Jürgen Hammerstaedt dell'Università di Colonia, tra i massimi esperti mondiali di filologia e papirologia, Wim Nijs dell'Università di Toronto, Margherita Erbì dell'Università di Bologna e le ricercatrici Federica Nicolardi e Maria Chiara Robustelli dell'Università Federico II di Napoli, impegnate nello studio dei Papiri di Ercolano, oggi al centro di nuove ricerche internazionali.

Il Premio Netoip

Tra gli appuntamenti principali della manifestazione ci sarà anche la consegna del Premio Netoip, riconoscimento destinato alle migliori tesi universitarie dedicate al pensiero epicureo.

L'edizione 2026 premierà Camilla Guido, dell'Università La Sapienza di Roma, e Francesco Paolo De Vita, dell'Università di Cambridge.

Un festival aperto a tutti

Pur affrontando temi di alto profilo accademico, il Festival Epicureo mantiene una forte vocazione divulgativa. Gli incontri sono pensati per coinvolgere anche chi non ha una formazione filosofica, con un linguaggio accessibile e momenti di confronto informale tra pubblico e relatori.

Le giornate saranno articolate in due sessioni, dalle 18 alle 20 e dalle 21 alle 23, intervallate da una cena conviviale che richiama uno dei principi cardine della filosofia epicurea: il valore della condivisione e dell'amicizia.

L'iniziativa è promossa da Vivere Senigallia, in collaborazione con il Comune di Senigallia e l'Associazione culturale Il Mondo di Epicuro, confermandosi come un appuntamento ormai consolidato nel panorama nazionale della divulgazione filosofica.



