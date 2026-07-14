Rapina in una farmacia di Alcamo: il malvivente porta via un bottino da 700 euro
Una rapina a mano armata alla farmacia Manno di Alcamo, vicino al castello dei Conti di Modica.
Lo scorso 9 luglio un uomo armato di coltello è entrato all’interno dell’attività intorno alle 20 e, dopo aver minacciato i presenti, ha intimato la consegna del denaro contenuto nella cassa.
Il bottino del colpo ammonta a circa 700 euro. Dopo essersi impossessato della somma, il rapinatore si è allontanato facendo perdere le proprie tracce.
Sul luogo sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto e risalire all’identità del responsabile.
Gli investigatori stanno raccogliendo diversi elementi utili alle indagini, tra cui le eventuali immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nell’area, che potrebbero aiutare a individuare il percorso seguito dal malvivente e fornire informazioni decisive per identificarlo.
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