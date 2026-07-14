Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
14/07/2026 08:49:00

Rapina in una farmacia di Alcamo: il malvivente porta via un bottino da 700 euro

https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-07-2026/rapina-in-una-farmacia-di-alcamo-il-malvivente-porta-via-un-bottino-da-700-euro-450.jpg

Una rapina a mano armata alla farmacia Manno di Alcamo, vicino al castello dei Conti di Modica.

 

Lo scorso 9 luglio un uomo armato di coltello è entrato all’interno dell’attività intorno alle 20 e, dopo aver minacciato i presenti, ha intimato la consegna del denaro contenuto nella cassa.

 

Il bottino del colpo ammonta a circa 700 euro. Dopo essersi impossessato della somma, il rapinatore si è allontanato facendo perdere le proprie tracce.

Sul luogo sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto e risalire all’identità del responsabile. 

 

Gli investigatori stanno raccogliendo diversi elementi utili alle indagini, tra cui le eventuali immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nell’area, che potrebbero aiutare a individuare il percorso seguito dal malvivente e fornire informazioni decisive per identificarlo.



Cronaca | 2026-07-14 09:19:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-07-2026/1784014135-0-buongiorno24-del-14-luglio-2026.jpg

Buongiorno24 del 14 Luglio 2026

Buongiorno dalla redazione di Tp24. Anche oggi siamo in diretta con Buongiorno24, su Tp24.it, Rmc 101 e sui nostri canali social, per raccontare e approfondire i fatti più importanti della giornata. Apriamo con la tragedia di Marsala,...







Native | 13/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-07-2026/1783931474-0-appuntamento-al-tramonto-a-tenuta-gorghi-tondi-sette-sere-d-estate-tra-vini-biologici-aperitivo-e-musica-dal-vivo.jpg

Appuntamento al tramonto: a Tenuta Gorghi Tondi sette sere d’estate...

Native | 10/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-07-2026/1783688209-0-tagli-ai-caf-una-scelta-che-indebolisce-un-presidio-di-legalita-e-prossimita-per-i-cittadini.jpg

Tagli ai CAF, una scelta che indebolisce un presidio di legalità e...

Native | 09/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-07-2026/1783495013-0-liberty-lines-maggiore-capacita-per-le-egadi-offerta-potenziata-per-l-estate-2026.jpg

Liberty Lines, maggiore capacità per le Egadi: offerta potenziata...