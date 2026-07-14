Carabiniere di 39 anni trovato morto nel letto a Trapani
Tragedia a Trapani, dove questa mattina è stato trovato senza vita nella propria abitazione un maresciallo dei Carabinieri in servizio al Comando provinciale.
Il militare, L. M., aveva 39 anni ed era originario di Valderice. Il corpo è stato rinvenuto all'alba nel letto della sua abitazione.
Al momento non sono state rese note le cause del decesso. Saranno gli accertamenti disposti dall'autorità competente a chiarire cosa sia accaduto.
La notizia ha destato profonda commozione tra i colleghi dell'Arma e tra quanti conoscevano il militare, molto stimato sia nell'ambiente lavorativo che nella comunità di origine.
Nelle prossime ore potrebbero emergere ulteriori dettagli sulle cause della morte e sulle eventuali disposizioni dell'autorità giudiziaria.
Voleva fermare i ladri, è morto dopo due mesi di ricovero: oggi l'ultimo saluto ad Alessio Spagnolo
Si terranno oggi, martedì 14 luglio, alle ore 9.30 nella Chiesa Madre di Paceco, i funerali di Alessio Spagnolo, il 42enne morto dopo oltre due mesi di ricovero in seguito al gravissimo incidente avvenuto all'alba di aprile mentre tentava...
Buongiorno24 del 14 Luglio 2026
Buongiorno dalla redazione di Tp24. Anche oggi siamo in diretta con Buongiorno24, su Tp24.it, Rmc 101 e sui nostri canali social, per raccontare e approfondire i fatti più importanti della giornata. Apriamo con la tragedia di Marsala,...
- Tp24 Tv
- RMC101
- Podcast
- Inchieste