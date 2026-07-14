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Cronaca
14/07/2026 07:08:00

14 Luglio: legge elettorale, blocco navale contro l'Iran, tensione in Yemen

https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-07-2026/1784005896-0-14-luglio-legge-elettorale-blocco-navale-contro-l-iran-tensione-in-yemen.jpg

E' il 14 Luglio 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

 

• Oggi la legge elettorale arriva in Parlamento. Ma la premier Meloni è tormentata dai dubbi. Quando hanno progettato il nuovo sistema, nessuno aveva pensato a Vannacci. E se nessuno ottenesse il premio di maggioranza?
• Trump ha annunciato ieri che gli Stati Uniti stanno riattivando il blocco navale contro l’Iran e che impediranno a tutte le navi della Repubblica islamica di entrare e uscire dai porti del Paese
• Si riaccende la tensione nello Yemen. Le forze governative, spalleggiate dall’Arabia saudita, hanno lanciato un massiccio attacco contro l’aeroporto di Sana’a. Gli Houthi hanno reagito sequestrando un aereo della Croce rossa

 


• A Biddeford, nel Maine, un uomo è morto in una sparatoria con agenti dell’Ice. È il secondo ucciso dall’anti-immigrazione statunitense in una settimana
• A Leopoli centinaia di persone si sono scontrate con i militari che tentavano di arrestare un uomo renitente alla leva. È il primo caso di protesta contro la mobilitazione dall’inizio della guerra
• Nove Paesi europei, tra cui l’Italia, hanno firmato un’alleanza con l’Ucraina per creare uno scudo europeo anti-missili. Si chiamerà Freyja, come la dea scandinava dell’amore e della guerra
• L’ex fidanzatino di Aurora Tila ha ammesso di averla buttata giù dalla terrazza. «Ho ucciso io Aurora», ha detto. Poi ha chiesto perdono
• Ora Sigfrido Ranucci minaccia querele contro i giornalisti che scrivono di lui
• Mario Adinolfi ha perso le staffe durante l’interrogatorio di garanzia. «Io non sono un vigliacco, e, lo ripeto, non frego le vecchiette. Mi denuncia chi ha perso. Chissà perché i tanti vincenti non mi hanno denunciato»
• Gianpiero Strisciuglio è stato nominato amministratore delegato e direttore generale del gruppo Fs per il triennio 2026-2028
• L’Ue vuole introdurre il divieto di uso dei social per i minori di13 anni. Seguirà così l’esempio dell’Australia, primo Paese al mondo a introdurre per legge un’età minima per usarli
• I titoli di SpaceX, il colosso spaziale di Elon Musk, ieri erano in calo del 4 per cento a 139 dollari, avvicinandosi così al prezzo dell’ipo di 135 dollari per azione. Rispetto al picco del 16 giugno la società ha bruciato 800 miliardi di capitalizzazione
• I lefebvriani scomunicati da papa Leone XIV presentano ricorso contro il decreto vaticano del 2 luglio
• Il calcio olandese è sconvolto dalla morte dell’arbitro Rob Dieperink, trovato morto in casa sua a soli 38 anni
• Il Venezuela, guidato da Delcy Rodríguez, ha affidato la ricostruzione post-terremoto all’Idf, cioè gli israeliani
• Pare che il capo del cartello di Sinaloa sia un cinese, tale Zhang Zhidong, 39 anni
• Due alpinisti che tentavano di scalare il Gran Paradiso sono morti cadendo in un crepaccio profondo venti metri
• Alice Francesconi, 22 anni, si è laureata all’università di Firenze con una tesi su Vasco Rossi intitolata Vasco è Vasco: analisi socio-semiotica della persistenza di un mito contemporaneo. Con uno sguardo interno al tour Vasco Live 2026
• Grazie alla vittoria a Wimbledon, Sinner si è aggiudicato un assegno da 3,6 milioni di sterline. Il numero uno al mondo, a soli 24 anni, ha superato la soglia degli 80 milioni di euro di patrimonio
• L’Italia è diventata la seconda potenza mondiale per il padel, con oltre 5 milioni di appassionati e più di 10 mila campi distribuiti su tutto il territorio nazionale
• È morto l’attore neozelandese Sam Neill. Era stato il professor Alan Grant nella serie di Jurassic Park. Aveva 78 anni

Titoli
Corriere della sera: Hormuz, la tassa di Trump
la Repubblica: Scudo contro i missili russi
La Stampa: «Zes, il Nord vuole certezze»
Il Sole 24 Ore: Entrate: 9,4 miliardi più del previsto
Il Messaggero: Sicurezza, stretta anti-maranza
Il Giornale: Ranucci denuncia «il metodo Report»
Avvenire: Il dazio dello Stretto
Qn: Trump: pedaggio a Hormuz / Petrolio e gas subito più cari
Il Fatto: Cena sui carbon credit: / Lavitola portò Ranucci
Leggo: Under 13, niente social / La Ue accelera
Libero: Renucci, il segreto di Giletti
La Verità: «Report» vuole in galera / chi dà notizie su «Report»
Il Mattino: Usa-Iran, Trump vuole Hormuz
il manifesto: Vada lei
il Quotidiano del Sud: Trump: mi riprendo Hormuz
Domani: Trump in trincea sul fronte Usa / E l’Ice torna a uccidere per strada









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