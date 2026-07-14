Alcamo, dodici ore di musica al Parco suburbano con l’AlPark Festival

14/07/2026 09:47:00

Dodici ore di musica, dj set, effetti scenografici e polveri colorate. Domenica 19 luglio il Parco suburbano San Francesco di Alcamo, in piazza Bagolino, ospiterà l’AlPark Festival Live Show.

Sul palco si alterneranno Ivan Bonetto, Agostino Pilotto, Kryon, diversi dj locali e altri ospiti. La programmazione attraverserà reggaeton, musica commerciale e tech house, dal pomeriggio fino a notte.

Musica e aggregazione al Parco suburbano

Il festival nasce con l’obiettivo di favorire l’aggregazione giovanile e promuovere il territorio attraverso una lunga sequenza di spettacoli dal vivo.

Le esibizioni saranno accompagnate da allestimenti scenografici ed effetti speciali. Il programma prevede anche l’Holy Party, con il lancio di polveri colorate tra il pubblico.

Per l’occasione gli organizzatori suggeriscono un abbigliamento casual bianco, con cappellino e occhiali da sole. All’interno del parco sarà inoltre presente un’area dedicata a cibo e bevande.

Biglietti e accesso alle aree

I biglietti consentono l’ingresso nelle diverse aree del festival, con l’esclusione del backstage, lo spazio riservato nel quale sarà possibile incontrare gli artisti.

Sul portale di vendita sono disponibili diverse tipologie di ingresso, compreso il ticket per il backstage. L’evento è riservato a un pubblico dai 16 anni in su.

La comunicazione diffusa dal Comune indica l’avvio degli spettacoli alle 16. La piattaforma di vendita dei biglietti riporta invece l’apertura dei cancelli alle 13.30, l’inizio alle 14 e la conclusione alla mezzanotte. È quindi opportuno verificare l’orario riportato sul proprio titolo d’ingresso.

L’AlPark Festival è patrocinato dal Comune di Alcamo. L’appuntamento è per domenica 19 luglio al Parco suburbano San Francesco, in piazza Bagolino.



