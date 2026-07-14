Trapani, puzza e strade sporche: le proteste dei cittadini

14/07/2026 11:43:00

Una spazzatrice che percorre un lato di una strada, lasciando una striscia bagnata che dovrebbe indicarne la pulizia ma che, invece, lascia un tanfo insopportabile.

La scia non era soltanto quella lasciata dalla spazzatrice lungo l'asfalto, era soprattutto quella delle proteste.

Da via Crociferi a via Cuba, passando per altre zone della città, nell'arco di poche ore decine di residenti hanno raccontato lo stesso episodio: cattivi odori persistenti dopo il passaggio del mezzo per la pulizia delle strade. Le segnalazioni, raccolte in un gruppo Facebook nato proprio per documentare i disservizi cittadini, hanno riacceso il dibattito sull'efficienza della pulizia delle strade e del decoro urbano a Trapani.

Dopo le conferenze stampa, i comunicati istituzionali, le denunce dei consiglieri in aula o nei post su Facebbok, c'è una Trapani che ogni mattina si racconta da sola. E lo fa attraverso le fotografie scattate dai residenti, i video girati con il cellulare e le decine di segnalazioni che ogni giorno compaiono con un obiettivo preciso, che non è la propaganda, ma documentare i disservizi della città e averli risolti.

Questa mattina diversi cittadini hanno raccontato la stessa scena. Una spazzatrice meccanica ha attraversato alcune strade cittadine lasciandosi alle spalle una scia di liquido e un odore acre che, secondo chi vive nella zona, è rimasto nell'aria per ore.

"Alla domanda su come fosse possibile lavorare in questo modo, l'operatore ha risposto: "Poi asciuga". Sono passate quattro ore e la puzza è ancora qui", scrive una cittadina.

Le segnalazioni arrivano da punti diversi della città: Via Crociferi, via Cuba e altre strade vengono indicate come interessate dallo stesso problema.

C'è chi lamenta un odore indescrivibile e chi teme che, in piena stagione turistica, un simile episodio finisca inevitabilmente per offrire un'immagine negativa della città.

Ma, tra i tanti commenti, emerge anche una voce diversa. Un cittadino racconta di aver visto il mezzo fermo con il vano tecnico aperto e invita a non scaricare automaticamente la responsabilità sull'operatore.

È una considerazione che cambia prospettiva. Perché, se il problema dipende dalle condizioni dei mezzi o dall'organizzazione del servizio, la questione non riguarda il singolo lavoratore ma chi programma, gestisce e controlla un servizio essenziale per la città.

La discussione, però, non si ferma alla spazzatrice.

C'è chi denuncia che in via Eoli la pulizia della strada manchi da giorni. Altri raccontano episodi legati alla raccolta dei rifiuti: sacchetti che cadono durante il servizio e restano sull'asfalto, con la spiegazione, riferita da alcuni cittadini, che raccoglierli "non sarebbe compito degli operatori".

Piccoli episodi, presi singolarmente. Ma messi uno accanto all'altro finiscono per comporre un mosaico che restituisce il malessere di una parte della città.

E forse il commento che meglio sintetizza questo sentimento è quello di un residente che sposta il dibattito su un piano diverso.

"Ogni volta ci chiediamo cosa penseranno i turisti. Ma la città è nostra o dei turisti? Siamo noi a pagare le tasse. Siamo noi che ci viviamo tutto l'anno. Pulizia, acqua nelle case, sicurezza e strade decorose dovrebbero essere servizi normali per chi abita qui, non una vetrina da mostrare solo a chi arriva in vacanza".

È un cambio di prospettiva importante: perché il decoro urbano non è soltanto una questione di immagine. È qualità della vita. È il rapporto quotidiano tra cittadini e istituzioni, la misura con cui una comunità percepisce l'efficienza dei servizi pubblici.

Quel gruppo Facebook, nato per raccogliere segnalazioni, sta finendo così per diventare una sorta di diario collettivo della città.

Ogni post racconta un episodio e, tutti insieme, raccontano qualcosa di più grande: la distanza che molti cittadini avvertono tra ciò che si aspettano da una città moderna e ciò che incontrano ogni giorno uscendo di casa.

Resta ora da capire se quanto accaduto con la spazzatrice sia stato il risultato di un guasto occasionale o il sintomo di un problema più ampio. Perché se un episodio può essere un incidente, quando le segnalazioni si moltiplicano e arrivano da quartieri diversi, smettono di essere semplici sfoghi sui social e diventano un tema che merita attenzione e risposte.



