E' stato collocato il chiosco della discordia  a Porta Garibaldi. Le prime immagini

14/07/2026 08:09:00

E' stato collocato il chiosco della discordia a Marsala, a Porta Garibaldi. Ecco le prime immagini.

Non è il chiosco in sé a far discutere, ma il luogo in cui è stato installato. È già al centro del dibattito cittadino il nuovo infopoint turistico collocato questa mattina, poco prima delle 6, all'angolo tra via Scipione l'Africano e via Sibilla, nel centro storico di Marsala.

Per anni la struttura ha operato in piazza Mameli, diventando un punto di riferimento per i visitatori, soprattutto stranieri, alla ricerca di informazioni turistiche. La necessità di mantenerne il servizio non è in discussione. A suscitare perplessità è invece la nuova collocazione.

Secondo le osservazioni emerse fin dalle prime ore dopo il posizionamento, il chiosco restringerebbe il passaggio sul marciapiede, costringendo i pedoni, in alcuni punti, a scendere sulla carreggiata per proseguire il percorso. Inoltre limiterebbe la visuale sia per chi percorre la strada sia per gli abitanti del piano terra dell'edificio adiacente.

Parrinello: «Disponibile a spostarlo»

A intervenire è stato anche Davide Parrinello, titolare dell'infopoint, che a Tp24 ha dichiarato la propria disponibilità a rivedere la sistemazione della struttura.

«Sono disposto a rivedere la collocazione, purché mi si dia la possibilità di tornare a lavorare in piazza», ha affermato.

Secondo Parrinello, una soluzione più idonea potrebbe essere quella originariamente occupata dall'edicola in piazza Mameli, accanto a Porta Garibaldi. In quel punto, sostiene, il chiosco non limiterebbe il passaggio dei pedoni né inciderebbe sul decoro urbano o sull'accessibilità.

Il tema delle autorizzazioni

La vicenda riapre anche il dibattito sul modo in cui vengono rilasciate le autorizzazioni per interventi che incidono sugli spazi pubblici del centro storico.

Dalla documentazione emerge che i lavori dovevano concludersi proprio nella giornata di oggi. Tuttavia, resta aperta la discussione sull'opportunità della scelta progettuale e sulla valutazione degli effetti concreti dell'installazione.

La nuova amministrazione comunale guidata dalla sindaca Andreana Patti potrebbe ora valutare un eventuale riesame della collocazione, alla luce delle osservazioni sollevate da cittadini e operatori, in una vicenda destinata ad alimentare il confronto pubblico nei prossimi giorni.



